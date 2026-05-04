Фискалният съвет препоръчва свиване на администрацията и сливане на министерства

Запазване на настоящата данъчна политика, свиване на администрацията и намаляване на броя на министерствата са част от мерките, които Фискалният съвет препоръчва на редовното правителство за изготвянето на бюджета за 2026 г. Консултативният орган отправя критики към досегашната бюджетна политика, като отбелязва, че проблемите в публичните финанси са структурни.

Според съвета ръстът на приходите показва, че проблемите на бюджета са в разходната му част, а ниските ставки и плоският данък са предимство за България, затова трябва да бъдат запазени.

Съветът препоръчва да се премахне автоматичното увеличение на заплати и пенсии, като особено внимание се обръща на МВР, където е предвидено „голямо автоматично нарастване на заплатите за 2026 г.“.

„Автоматичните увеличения водят до по-голямо потребителско търсене и тяхното премахване е много добра антиинфлационна мярка“, се отбелязва в позицията на съвета.

Сред препоръките е още държавните служители и полицаите също да плащат осигуровки, както останалите работещи. Друга предложена мярка е преразглеждането на категориите служители, които подлежат на ранно пенсиониране.

Консултативният орган препоръчва да бъде оптимизирана държавната администрация, включително чрез намаляване на броя на министерствата от 19 на 16 заради дублиращи функции на ведомства, но без да посочват кои имат предвид.

Препоръките на съвета обхващат и освобождаването „в краткосрочен порядък“ на служителите в публичната администрация, навършили пенсионна възраст.

„Тази мярка може да осигури бързо ограничаване на разходите за персонал, да освободи административен ресурс и да постави начало на по-широка реформа в управлението на публичния сектор“, посочват от съвета. Те призовават и да бъдат закрити незаетите щатни бройки в публичната администрация, като отбелязват, че тази мярка е бърз и ефективен инструмент за оптимизация на администрацията, без да се засягат текущо заетите служители.

Съветът призовава отбелязва нуждата редовното правителство да започне структурни реформи на публичните финанси с цел трайна оптимизация на публичния сектор.

Без процедура по свръхдефицит

Според Фискалния съвет макар дефицитът в края на 2025 г. да е в размер на 4,1 млрд. евро, или над 3,5% от БВП за годината, това няма да доведе до процедура по свръхдефицит заради действащата дерогация за разходите за отбрана. Поради изключването на тези разходи се очаква оценката за официално отчетения дефицит да бъде коригирана надолу. Дефицитът за месец март обаче е в размер на 1,5 млрд. евро, или 1,2% от БВП – най-високата стойност от 2010 г. насам, посочват от Съвета. С това натрупаният значителен бюджетен дисбаланс „подчертава сериозните структурни проблеми в публичните финанси“.

Фискалният съвет подчертава негативния ефект върху бюджета, който оказват ръстът на социалните трансфери и възнаграждения.

„Общите правителствени разходи за 2025 година достигат рекордните 48,4 млрд. евро, или 41,7% от БВП, докато приходите възлизат на почти 44.3 млрд. евро, съставлявайки 38,2% от икономиката. Тази разлика между разходи и приходи не е резултат от цикличен икономически спад, а е симптом на дълбоко вкоренен структурен дефицит“, се посочва в позицията.

Фискалният съвет посочва и че ускореният темп на нарастване на възнагражденията в бюджетния сектор оказва натиск върху заплатите в частния сектор, които се повишават по-бързо от производителността. Съветът определя ръстът на социалните трансфери и заплатите като „силен проинфлационен фактор“.