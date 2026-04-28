П. Ганев: Новата власт има силата да консолидира бюджета

Новата власт трябва да вземе спешни мерки за бюджетна консолидация и за спасяване на средства по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Фактът, че една партия ще има мнозинство в парламента, ѝ дава силата да консолидира бюджета, предпазвайки се от популистките забежки на коалиционните управления. Това коментира Петър Ганев от Института за пазарна икономика в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Приоритетите на новия парламент са ясни – бюджет за 2026 г. (в момента сме с удължен) в рамките на май или юни, но колкото по-рано се приеме е по-добре, каза икономистът. По думите му трябва да се вземат мерки за консолидация (дефицитът за миналата година е 3,5%) и да се предприемат спешни мерки по Плана за възстановяване и устойчивост, където нещата трябва да се свършат преди лятото. Също и върху правосъдието, но това ще е отделна линия, която ще тече по отношение на ВСС и главния прокурор, допълни той.

Дефицитът в бюджета води до натиск върху публичните финанси, взимане на повече дълг и влошена перспектива от страна на кредитните агенции. Има и риск от влизане в европейска процедура по свръхдефицит, но мисля, че можем да го избегнем, смята събеседникът.

"Фокусът ни трябва да е върху премерени мерки в разходната част на бюджета“, допълни той.

Ганев заяви, че като бюджет не влизаме добре подготвени в новата глобалнасреда – въпреки добрата 2025 г. като растеж и потребление, направихме голям дефицит и сега нямаме пространство за маневриране. Икономистът посочи, че миналата година бе силна откъм потребление, имотен пазар, заплати, приходи на компаниите, свързани с потреблението. Годината бе силна и за държавните приходи, но разходите пак ги изпревариха. Тя не бе силна обаче откъм износ – индустрията продължава да е притисната като растеж. Поддържат се нивата от 2024 и 2025 г. Натискът идва от Европа по линия на по-слабо търсене заради по-скъпите горива.

За него твърде голямото разчитане на потреблението е рисково, защото кредитирането може да секне, а заплатите да спрат да растат със същите темпове (тук вероятно ще има охлаждане), и тогава растежът може да пострада.

„Далеч сме от румънски сценарий. По-скоро сме поели в тази посока, но все още можем да обърнем каруцата и да вкараме нещата в правилните коловози“, коментира Петър Ганев.

