Без дебати депутатите приеха на първо четене промени в Закона за кредитните институции

Депутатите приеха без дебати на първо четене промени в Закона за кредитните институции, предаде БТА.

Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова обясни в парламента, че с измененията във финансовия закон се въвеждат две европейски директиви, предвижда се и санкция, която може да бъде наложена на банка, на финансов холдинг, за принудително изпълнение при неизплащане на финансови задължения.

С промените се допълват изискванията за независимост на служителите и членовете на управителния съвет на Българската народна банка (БНБ) в качеството ѝ на орган за банков надзор. Съгласно европейската директива нито един член на управителния орган, с изключение на управителя, назначен след 11 януари 2026 г., не остава на длъжност повече от 14 години.

В новия закон има нов стандарт за извършване на оценки за надеждност и пригодност на членовете на ръководните органи и на лицата, заемащи ключови позиции в банките.

Част от измененията се отнасят до надзорните правомощия и санкциите, които засягат клоновете на банки от трети страни. Те се отнасят до противодействие при евентуални рискове от екологичен, социален и управленски характер.

Законопроектът предвижда хармонизиране на изискванията за уведомяване и надзорните правомощия по отношение на пруденциално значимите трансакции, извършени от банките и доразвиване на националния режим за лицензиране.

След присъединяването на България към еврозоната се предлагат и изменения в Закона за банковата несъстоятелност и Закона за гарантиране на влоговете в банките, свързани с разпределението на правомощията на Европейската централна банка и БНБ във връзка с осъществявания от тях пруденциален надзор.