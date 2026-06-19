Преговорите между САЩ и Иран бяха отложени, перспективите за трайно примирие се влошават

Швейцария съобщи, че разговорите между САЩ и иранските преговаряищи за споразумение за прекратяване на конфликта в Близкия изток няма да се състоят в петък, а вицепрезидентът Джей Ди Ванс се отказа от плановете си да пътува до страната, засилвайки несигурността около постигането на траен мир, предава Ройтерс.

„Логистиката на тези преговори никога не е била проста или предсказуема“, заяви говорител на Белия дом в изявление в четвъртък.

Ванс и американската делегация бяха готови да заминат за преговорите в швейцарския планински курорт Бюргенщок, веднага щом плановете бъдат финализирани.

В изявлението на швейцарското външно министерство се посочва, че преговорите са отложени. Швейцария остава в готовност да спомогне преговорите и съответната подготвителна работа в Бюргенщок продължава, се допълва в изявлението.

За момента няма реакция от Иран, който заяви, че е готов да започне технически преговори, след като споразумението от 14 точки в сряда удължи крехкото примирие с най-малко 60 дни.

Иранските преговарящи трябва първо да видят признаци, че САЩ прилагат временното споразумение и няма потвъждение, че делегацията на страната ще пътува до Швейцария, съобщи полуофициалната осведомителна агенция „Тасним“ преди съобщението на САЩ в четвъртък.

Американски официални представители заявиха също, че ще проведат официална церемония по подписване на споразумението в Швейцария, но иранското външно министерство постави плана под съмнение, като го нарече ненужен, след като президентите на двете страни подписаха споразумението.

Във войната, която започна на 28 февруари с въздушни атаки на САЩ и Израел срещу Иран, бяха убити най-малко 7000 души, цените на енергоносителите се повишиха, а световните пазари бяха разтърсени.

Израел продължава военните действия

Израел, който беше изключен от мирните преговори, се дистанцира от споразумението между САЩ и Иран и продължи да воюва срещу „Хизбула“, съюзник на Иран в Ливан. Това също повдигна въпроси дали споразумението ще издържи.

Във Вашингтон някои съюзници на президента Доналд Тръм от Републиканската партия в Конгреса изразиха съмнения дали той не е направил твърде големи отстъпки за прекратяване на конфликта, който е непопулярен сред повечето американци преди междинните избори през ноември.

През март Тръмп обеща да прекрати войната само след „безусловната капитулация“ на Иран. Но подписаният меморандум с Техеран предоставя вместо това облекчение на икономическите санкции, размразява активи за десетки милиарди долара и осигурява дерогации от САЩ за иранския износ на петрол.

Иранският върховен лидер аятолах Моджтаба Хаменей заяви, че Тръмп е подписал споразумението „от отчаяние“ и допълни, че преговорите за иранската ядрена програма, една от заявените от Тръмп причини да започне войната, няма да са лесни.

„Ако американската страна иска да е твърде взискателна, няма да го приемем“, заяви той в изявление.

Иранският Върховен съвет за национална сигурност обеща реципрочен отговор на всяко насилие от американската страна, която „не вдъхва доверие“ и допълни, че няма да прояви отстъпчивост, докато не бъдат гарантирани пълните права на страната.

Сделката предоставя на преговарящите 60 дни да се договорят за статута на иранската ядрена програма, ако не бъде прието удължаване, и създава фонд за възстановяване на стойност 300 млрд. долара за Иран и други финансови стимули.

Ванс зааяви, че Вашингтон ще се стреми и към ограничаване на ракетите с голям обсег на Иран.

Нарастващите разходи за войната също привлякоха вниманието, като американското министерство на отбраната съобщи пред конгресмените, че се нуждае от 80 млрд. долара, за да покрие разходите и някои сметки, които не са свързани с нея, съобщи Wall Street Journal.