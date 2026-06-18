Освобождаването на активите на Иран е политическо главоболие за Тръмп

В продължение на десетилетия САЩ провеждат кампания за икономически натиск върху Иран, вкл. чрез прилагане на мерки, които замразиха ирански активи за милиарди долари по целия свят. Сега, като част от споразумение за прекратяване на тримесечната война с ислямската република, Вашингтон предлага да улесни освобождаването на блокираните ирански средства, пише Bloomberg.

Отключването на някои или всички обездвижени средства е ключово искане на Техеран за прекратяване на войната, предизвикала нова енергийна криза заради блокираните потоци на петрол и природен газ от региона на Персийския залив.

Перспективата САЩ да се съгласят с това предизвика негативна реакция в страната срещу президента Доналд Тръмп и споразумението, включително от републиканските му съпартийци.

Какво предлага САЩ?

Според американски официални лица, като част от споразумението от 14 точки, което влезе в сила на 17 юни, САЩ са се ангажирали да предоставят изцяло на Иран замразените активи. Подробностите предстои да бъдат уточнени.

Не е ясно дали ангажиментът се отнася само за иранските активи, държани в САЩ, или и за много по-голямата група активи извън САЩ, засегнати от американските санкции.

Какви замразени ирански активи се държат в САЩ?

Въпросът датира от Ислямската революция в Иран през 1979 г., която свали благосклонния към САЩ режим на владетеля на страната, шах Мохамед Реза Пахлави. След като ирански студенти превзеха посолството на САЩ в Техеран по-късно същата година и взеха 52 американци за заложници, тогавашният президент Джими Картър подписа изпълнителна заповед за блокиране достъпа до приблизително 12 млрд. долара ирански държавни депозити, злато и друга собственост под юрисдикцията на САЩ.

Съгласно Алжирското споразумение от 1981 г., което разреши кризата със заложниците, значителна част от тези средства, приблизително 8 млрд. долара, бяха освободени. Останалите средства отидоха за изплащане на ирански дългове към американски и европейски банки.

Парите, които останаха в САЩ, са обвързани с различни съдебни действия и възлизат на приблизително 2 млрд. долара.

Какви замразени ирански активи се държат извън САЩ?

Оценките за общата сума на замразените ирански държавни активи в задгранични сметки извън САЩ варират значително, от 24 млрд. долара до над 100 млрд. долара.

Голяма част от тези средства идват от продажбата на ирански петрол и газ, които представляват от 30% до 45% от бюджета на правителството, според доклад на австралийските власти.

Тези пари не са достигнали до Иран поради американските санкции, които използват централната роля на щатския долар в световната финансова система като лост за изпълнение на външната политика на Вашингтон.

Повечето чуждестранни банки не са склонни да нарушават американските санкции, защото това може да означава да бъдат откъснати от най-големия финансов сектор в света и доминиращата валута.

Защо освобождаването на замразени активи е важно за Иран?

Иранската икономика е под огромно напрежение отпреди началото на войната, засегната от бурна инфлация и валутна криза. Сривът на риала през декември предизвика широко разпространени протести, които бяха брутално потушени от правителството. Хиляди хора бяха убити при репресиите.

Войната изостри предизвикателствата пред страната. Голяма част от инфраструктурата на Иран е разрушена или сериозно повредена от американските и израелските бомбардировки, а военноморската блокада на САЩ попречи на Техеран да превозва петрол. Според данни, събрани от Bloomberg, добивът на суров петрол на страната спада до петгодишно дъно през май.

Защо освобождаването на ирански средства е политически рисковано в САЩ?

И двете политически партии в САЩ спорят отдавна дали освобождаването на икономическия натиск върху Иран няма да ускори финансирането на ядрените амбиции на ислямската република, ракетната ѝ програма и подкрепата ѝ за съюзнически милиции в Близкия изток.

Бившият президент Барак Обама се сблъска с критики през 2016 г., когато правителството му изпрати 400 млн. долара в различни валути на Иран като част от споразумение за провалената оръжейна сделка десетилетия по-рано.

През 2023 г., като част от размяна на затворници, администрацията на президента Джо Байдън планираше да освободи 6 млрд. долара ирански средства, държани в Южна Корея, които да бъдат използвани за хуманитарни цели. Това решение беше отменено, след като подкрепяната от Иран групировка „Хамас“ атакува Израел на 7 октомври същата година.

Самият Тръмп критикува идеята за предоставяне на финансова помощ на Иран. По време на първия си президентски мандат той коментира, че Иран е „готов да се срине“, докато не му бъде позволен достъп до милиарди долари в чуждестранни активи като част от многонационалното споразумение от 2015 г. за ядрената му програма.

Сега американският президент изразява различно мнение. „Това не са наши пари, това са техни пари“, коментира Тръмп на 17 юни. „Ако не ги върнем, никой никога повече няма да инвестира в долара“, добавя той.

Републиканският сенатор Тед Круз не е убеден доколко деблокирането на иранските средства е умно решение. „Историята ни учи, че даването на милиарди долари на теократични лунатици, които искат да ни избият, не е добра идея“, коментира той.