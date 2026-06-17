Тръмп: Ако не ми хареса сделката с Иран, бомбите започват да валят отново

Само часове след обявяването на временното споразумение между САЩ и Иран американският президент Доналд Тръмп поднови заплахите срещу Техеран. Той заяви, че Вашингтон „веднага ще се върне към хвърлянето на бомби“, ако той не хареса постигнатата сделка, съобщава CNBC.

Тръмп посочи, че предложеното споразумение за прекратяването на конфликта, което трябва да бъде подписано на церемония в Женева този петък, всъщност „не е финално“.

„Това е меморандум за разбирателство и ако не го харесам, се връщаме към стрелбата по тях, към хвърлянето на бомби по главите им. Не ми харесва, ако няма да се държат [прилично]. Ще се върнем към хвърлянето на бомби точно върху главите им“, изчерпателно обясни ситуацията президентът по време на срещата на върха на Г-7 в Евиан, Франция.

Лидерите на най-заможните страни в света – Великобритания, Германия, Италия, Канада, САЩ, Франция и Япония – се срещат в алпийския град, като представители на ЕС и Украйна също са сред поканените.

Кризата в Близкия изток и войната в Украйна се очаква да са основни теми на събитието.

Междувременно генералният секретар на НАТО Марк Рюте приветства сделката с Иран, като според него тя предлага шанс да се гарантира, че Техеран никога няма да разработи свое ядрено оръжие и ще се подобри международната сигурност, съобщава Bloomberg.

„Действията на САЩ да предотвратят заплахата от един въоръжен с ядрени оръжия Иран и да свие способностите си за балистични ракети подобрява сигурността за всички нас“, коментира той от Брюксел в сряда. „Сделката, която президентът Тръмп сключи, създаде възможност да се гарантира, че Иран никога няма да се сдобие с ядрено оръжие“, допълни той.

Вашингтон и Техеран постигнаха споразумение в неделя, което отваря пътя за нови преговори в диапазон от 60 дни, в рамките на които да се сложи край на войната окончателно и да се наложат строги лимити върху иранската ядрена програма.

Техеран също така трябва да получи финансови отстъпки, включително право да продава петрол незабавно, достъп до фонд от 300 млрд. долара и евентуално размразяване на някои блокирани активи, според финалното предложение на сделката.