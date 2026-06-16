Нетаняху и Тръмп са се запътили към сблъсък 

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заложи на това, че съвместната му война с Доналд Тръмп ще доведе до падането от власт на духовния елит в Иран и ще укрепи позициите му у дома преди изборите като архитекта на американско-израелски съюз, способен да преобрази Близкия изток.

Вместо това най-дълго управлявалият премиер на Израел се е запътил към сблъсък с Тръмп, докато американският президент се опитва да изведе САЩ от войната, при положение че целите и на двамата остават неизпълнени, а израелските военни операции в Ливан са в застой, пишат Рами Аюб и Мааян Лубел в материал за Ройтерс, цитиран от БТА.

Засега израелските представители са предпазливи в публичните си изявления от страх да не подразнят най-важния си съюзник, известен с острата си реакция към критиците.

В разговори при закрити врата обаче раздразнението е очевидно. Предварителното споразумение е „ужасно за Израел“, заяви висш израелски официален представител, давайки откровена оценка при условие за анонимност. „И няма никой от израелското ръководство, който да го вижда по друг начин – от премиера до началника на генералния щаб.“

Вашингтон заяви, че през следващите 60 дни, докато трае примирието, ще договори окончателни условия, които да отговорят на опасенията на САЩ и Израел, особено по отношение на ядрената програма на Иран.

Израелски представители заявиха пред Ройтерс, че според тях периодът на преговори по споразумението вероятно ще бъде продължен, което ще върже ръцете на Израел да предприеме военни действия, докато опасенията на страната остават нерешени.

Нетаняху и Тръмп многократно са имали разногласия заради отказа на Израел да ограничи действията си срещу подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“ в Ливан, а прекратяването на военните действия в Ливан е ключово изискване на Иран.

В началото на месеца Тръмп нарече Нетаняху „напълно луд“ по време на разгорещен телефонен разговор, като му нареди да не нанася удари по Бейрут, докато САЩ се опитват да сключат споразумение с Иран. Нетаняху отмени атаките същия ден, но нанесе удари по южните предградия на Бейрут седмица по-късно, което провокира ирански ракетни удари срещу Израел и публично осъждане на действията на двете страни от страна на Тръмп.

Часове преди САЩ и Иран да обявят временното си споразумение, Израел нанесе нов удар по ливанската столица в неделя, след като от Ливан бяха изстреляни ракети срещу Израел – обстрел, който Тръмп описа като „малък и безсмислен“.

Нетаняху заяви, че Израел е излязъл от конфликта „силен и непоколебим“, с ръководство, което действа твърдо и мъдро. На пресконференция в Йерусалим късно вчера премиерът призна, че той и Тръмп понякога са имали различия.

„Той е президентът на САЩ, аз съм министър-председателят на Израел. Много пъти сме на едно мнение, а има моменти, в които не сме толкова съгласни. Аз отговарям за интересите на Израел в сферата на сигурността“, заяви Нетаняху.

Израелският лидер, за когото прогнозите предсказват загуба на предстоящите през есента избори, може да е по-склонен да се противопостави на Тръмп на фона на нарастващия скептицизъм сред израелците към ангажимента на американския президент със сигурността на страната им.

„Това е доста ярък момент на разминаване на интересите“, каза Дан Шапиро, бивш американски посланик в Израел по време на администрацията на Барак Обама, който сега работи в Атлантическия съвет, мозъчен тръст.

„Той ще се опита да не се противопостави открито (на споразумението), за да не влезе в конфликт с Тръмп“, каза Шапиро. „Но ще даде да се разбере, че Израел не е обвързан с него и си запазва правото на (самоотбрана).“

Израел заяви, че не е обвързан с американо-иранското споразумение

Очаква се меморандумът за разбирателство между САЩ и Иран да бъде подписан в петък в Швейцария. Въпреки че точните условия не станаха веднага известни, Пакистан, посредникът в преговорите, заяви, че споразумението предвижда трайно прекратяване на военните операции по всички фронтове, включително в Ливан.

Според Нетаняху Израел ще запази силите си в Южен Ливан и „свободата си на действие“ при атаки на „Хизбула“.

„Иран искаше да се оттеглим оттам, но аз не отстъпих“, каза той пред репортери. „Запазваме свободата си на действие и зоната за сигурност, за да защитим жителите на северната част на страната“, добави той.