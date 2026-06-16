Примирието на Тръмп с Иран носи белезите на поражение

Споразумение за повторно отваряне на Ормузкия проток трябва да бъде подписано в петък, а Доналд Тръмп вече се поздравява, че е първият американски президент, който е постигнал мир с Иран от революцията в страната през 1979 г. Това не е вярно. Той е първият, който въвлече Америка във война с Иран и следователно първият, който се нужадаеше от примирие, за да я спре. Мирът, който предшествениците му искаха и не успяха да постигнат, все още не е дошъл, пише Марк Чемпиън в статия за Bloomberg.

Това нямаше да е повод за критики, ако решението за атака срещу Ислямската република поставяше САЩ в значително по-добра преговорна позиция от тази преди началото на военните действия. Не можем да сме сигурни за условията на т. нар. Меморандум за разбирателство, тъй като те не са публикувани. Но фактът, че иранците злорадстват, докато израелците са ужасени, силно подсказва, че това не е така.

Тези реакции и официалните коментари, които имаме относно условията на споразумението подсказват, че преговарящите на Тръмп, поне засега, са решили само новите проблеми, които той самият създаде. Това включва необходимостта от елиминиране на запасите от високообогатен уран на Иран, които не съществуваха преди той да провали ядреното споразумение от 2015 г. и от повторно отвяране на Ормуз, затворен в резултат на войната, която той избра да започне.

Израелците са ужасени, тъй като макар да са страна в конфликта, нямаха участие в преговорите и няма признаци, че примирието на Тръмп ще прекрати някой от проблемите, които те искаха да разрешат чрез войната. Ядреният проблем е запазен за преговори след влизането в сила на примирието. Други проблеми дори не се споменават.

Евентуалното споразумение ще има най-малко четири изисквания, ако се съди по коментари, за които всички страни са съгласни. Те са край на всички военни действия, включително в Ливан, повторно отваряне на Ормузкия проток за корабоплаване, възобновяване на ядрените преговори и освобождаване на милиарди долари в замразени ирански фондове макар и с условия и времева рамка, които остават неизвестни.

Изявлението на канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху на 11 юни за предстоящото споразумение беше напомняне за цялата работа, която меморандумът за разбирателство ще остави недовършена: „Премиерът изрази високата си оценка за ангажимента на президента Тръмп окончателното споразумение, постигнато в края на преговорите, да включва премахване на обогатения (ядрен) материал, разрушаване на инфраструктурата за обогатяване, ограничения за произвоството на ракети и спиране на подкрепата на Иран за терористичните му проксита в региона“.

Иранските преговарящи също трябва да получат одобрение на споразумението в родината си, където привържениците на твърдата линия се противопоставят на всяко споразумение със САЩ. Те не смятат, че може да се има доверие на Вашингнон, който, заедно с Израел, уби върховния лидер на страната, докато участваше в последния кръг преговори за ядрената програма. Освен това според тях те печелят войната.

Като част от кампанията за осигуряване на подкрепа и противопоставяне на опозицията контролираната от държавана иранска осведомителна агенция „Мехр“ публикува изявления на Мехди Мохамади, стратегически съветник на иранския преговарящ екип, както и изтекъл предполагаем проект на меморандума за разбирателство от 14 точки.

Мохамади заявява, че условията на меморандума ще отбележат първия път, в който САЩ гарантират, че ще контролират израелските действия, нещо, който той смята за много значимо. Той каза още, че споразумението ще ангажира Тръмп, архитекта на санкционните политики на Америка за оказване на „максимален натиск“, да отмени основни икономически санкции върху Иран. И въпреки че меморандумът наистина изисква от Иран да влезе в преговори за намаляване на запасите му от високообогатен уран, преговорите по всяка друга част от ядрената програма на страната не са гарантирани. Това би изисквало съгласието на двете страни: „Без взаимно съгласие няма да се водят преговори“, заяви той, цитиран от „Мехр“.

Други части от проекта, публикувани от агенцията (като създаването на фонд за възстановяване на стойност 300 млрд. долара), не будят особено доверие и представляват списък с желания на Иран. Но официалните и неофициалните изявления на американските представители по никакъв начин не показват, че основните елементи на споразумението, за което говори Мохамади, не са верни. Взети заедно, те само ще отразяват действителността, а тя е, че тази война, поне за САЩ, беше стратегическа лудост, която рани иранският режим, но му даде по-голямо влияние от преди.

Тръмп критикува ядреното споразумение от времето на Обама, което отмени, тъй като било непостоянно и не елиминирало напълно програмата на Иран за обогатяване на уран, нито адресирало другите заплахи от Иран като програмата му за балистични ракети и мрежата от проксита. Той също така критикува т. нар. Съвместен обхватен план за действие заради връщането, в замяна на отстъпки от Иран, на някои замразени средства и вдигането на санкции. Тръмп заяви, че може да се справи по-добре.

Но Меморандумът за разбирателство в петък вероятно ще се провали по същите точки, като направи още повече отстъпки за значително по-ограничено потенциално ядрено споразумение и всичко това защото Иран откри, че може да държи света за заложник, като затвори Ормузкия проток. Това може да не спаси мразения режим в Техеран, когато мирът се върне, но ще допринесе за по-несигурно положение в Близкия изток.

Не се съмнявам, че меморандумът ще бъде подписан, тъй като тази война няма реалистична перспектива за успех, ако продължи, а цената за световната икономика от продължаването ѝ, да не говорим за личната политическа съдба на Тръмп, може само да расте. Но това е удължаване на примирието и споразумение за Ормуз, не мирно споразумение, което преосмисля отношенията между САЩ и Иран или носи стабилност на региона. Това е белег за провала на войната и за това, че всички проблеми преди нея са били оставени за бъдещето.