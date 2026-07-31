Westinghouse конфиденциално е подала документи за IPO в САЩ

Westinghouse Electric Company, едно от водещите имена в американската енергийна индустрия, е подала конфиденциално заявление за първично публично предлагане (IPO) в САЩ, съобщи компанията в петък, присъединявайки се към вълната от ядрени компании, които се стремят да навлязат на капиталовите пазари, предава Ройтерс.

Ентусиазмът на инвеститорите към ядрените компании се засили през последната година, тъй като бързото разширяване на центровете за данни от големите технологични компании стимулира търсенето на електроенергия в САЩ.

Доставчикът на ядрени технологии и услуги, който е съвместна собственост на Cameco и Brookfield Renewable Partners, е една от малкото останали линии на първоначалния бизнес, основан през 1886 г. от Джордж Уестингхаус, който въвежда в търговска употреба променливия ток.

През 1957 г. Westinghouse построи първия в света търговски реактор с вода под налягане в Шипингпорт, щата Пенсилвания. Според компанията повече от половината от ядрените реактори, които функционират по целия свят, използват нейната технология.

След няколко кръга на преструктуриране и промени в собствеността през последните няколко десетилетия Cameco и Brookfield Renewable Partners придобиха Westinghouse Electric в сделка на стойност 7,9 млрд. долара през 2023 г.

Броят на акциите, които ще бъдат предложени, и ценовият диапазон за предложеното IPO все още не са определени, съобщи Westinghouse.

Компанията, базирана в Кранбери Тауншип, щата Пенсилвания, обяви миналия месец, че си партнира с Министерството на енергетиката на САЩ за укрепване на веригата за доставки в американския търговски ядрен сектор.

Макар сделките с „празни чекове“ отдавна да са основният път към публичните пазари за по-спекулативните компании, през тази година емитенти от сектори като ядрената енергетика и квантовата технология започнаха да се целят в традиционни IPO-та.

Поверителните заявления позволяват на компаниите да пазят финансовите си данни в тайна до по-близък момент преди листването и да се подготвят за IPO извън обсега на обществения контрол.

X-Energy и Standard Nuclear са сред големите компании в ядрената енергетика, които тази година излязоха на борсата чрез традиционни IPO-та. Holtec Nuclear също подаде заявка за IPO в Ню Йорк в началото на този месец.