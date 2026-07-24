Възраждането на ядрената енергетика поставя Westinghouse в отлична позиция

Голяма инвестиционна фирма и канадска компания за обогатяване на уран направиха залог преди три години върху ядрената енергетика, като придобиха Westinghouse - енергийна компания, която преживяваше трудни времена. Сега този залог се оказва пророчески, пише The New York Times.

Нарастващото търсене на електроенергия, водено от центровете за данни, и подновеният глобален интерес към ядрената енергетика превърнаха Westinghouse в основен източник на технологии за сектора.

Значимостта на Westinghouse в разработването на нови ядрени електроцентрали привлече международното внимание, след като администрацията на американския президент Доналд Тръмп обяви споразумение със Саудитска Арабия. Меморандумът може да позволи на кралството да обогатява собствено гориво за ядрени реактори.

Длъжностни лица във Вашингтон изчисляват, че сделката ще осигури милиарди долари за американската ядрена индустрия, като се започне с Westinghouse, която разработи технологията, използвана в единствените два реактора, построени в САЩ през последното десетилетие, и двата в Джорджия.

През последните години в Китай е построена и версия на реакторите AP1000 на Westinghouse. AP1000 е избран и за проекти в Източна Европа и на други места.

Дружеството възвърна позициите си, след като Brookfield Asset Management, инвестиционна фирма от Ню Йорк, и Cameco, компания за обогатяване на уран, базирана в Канада, я придобиха през ноември 2023 г. Westinghouse поиска защита от кредитори през 2017 г., след като не успя да пусне в експлоатация нов флот от атомни електроцентрали.

„Повече от половината от съществуващите ядрени реактори в света са базирани на технологията на Westinghouse и днес компанията предоставя технически продукти и услуги на целия световен ядрен пазар“, коментира в интервю Дан Съмнър, главен изпълнителен директор на Westinghouse. „Основата на нашето преструктуриране е изградена върху силата на този бизнес от действащи централи“, добавя той.

Администрацията на Тръмп настоява за развитие на ядрените технологии, включително съживяване на затворени централи и изграждане на реактори AP1000 и по-нови типове, вкл. и малки ядрени реактори.

Миналия месец американският министър на енергетикта Крис Райт обяви, че правителството ще отпусне заеми до 17,5 млрд. долара, за да помогне на компаниите да закупят ядрено оборудване. Това ще ускори разработването на 10 големи търговски ядрени реактора в цялата страна.

Нито правителството, нито Westinghouse казват къде ще се изграждат тези реактори.

САЩ са на първо място в света по брой реактори и произвеждат най-голямо количество електроенергия от атомни електроцентрали. В момента има 96 ядрени реактора в 57 централи, според Администрацията за енергийна информация. Ядрени централи произвеждат около 20 процента от електроенергията на страната, много повече от въглищните, но около половината от електроцентралите на природен газ.

САЩ обаче са произвели само три нови реактора от 90-те години насам. За разлика от това, Китай бързо строи реактори през последните десетилетия и има планове за още. В азиатската страна има изградени реактори, базирани на местни проекти, и повече от дузина блокове AP1000, които са в експлоатация или са в процес на изграждане.

Очакваше се ядреният ренесанс в началото на този век да доведе до близо две дузини нови реактори в САЩ. Растящите разходи обаче и забавянията на проектите доведоха до изграждането на само два блока, и двата с реактори AP1000.

Двата блока, построени редом със съществуващите ядрени реактори в електроцентралата „Алвин У. Вогтъл“ в Уейнсбъро, Джорджия, близо до Огъста, са стрували на собственика им - Southern Company, 35 млрд. долара. Сумата е над два пъти повече от първоначалните оценки.

Голяма част от тези разходи в крайна сметка бяха поети от физически лица и фирми, които са клиенти на дъщерно дружество Southern - Georgia Power.

Зашеметяващата цена накара много енергийни експерти да отхвърлят перспективите, че САЩ ще строят още големи реактори. Фокусът на ядрената енергийна индустрия се насочи към по-малки блокове, които разработчиците на електроцентрали могат да проектират и произвеждат почти на поточни линии. Това са т.нар. малки модулни реактори.

Идеята за такива реактори е вдъхновена от ядрените подводници. Тези реактори обаче използват по-високообогатена форма на уран от вида, използван в по-големите електроцентрали. Така че разработчиците на атомни електроцентрали, включително Westinghouse и GE Vernova Hitachi Nuclear Energy, работят от години по малък проект за реактор, който биха могли да комерсиализират.

Очаква се правителствената подкрепа за ядрената енергия да играе ключова роля за изграждането на реактори в САЩ и други страни. Някои разработчици на електроцентрали, които вече имат лицензи за изграждане на реактори, но не са ги използвали, се стремят да съживят строителните си планове.

Сред тях е атомна електроцентрала V.C. близо до Колумбия, Южна Каролина. Това е единственият друг проект AP1000 в САЩ, който постигна значителен напредък в строителството.

Усилията за изграждане на тези блокове доведоха до обявяване на несъстоятелност на енергийната компания SCANA в резултат на нарастващите разходи по проекта. Клиентите на компанията бяха принудени да платят 9 млрд. долара строителни разходи, въпреки че проектът остана незавършен.