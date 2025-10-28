Партньорство с Westinghouse ще изгражда нови ядрени реактори за 80 млрд. долара в САЩ

Американското правителство сключи сделка на стойност 80 млрд. долара с Westinghouse Electric за изграждане на ядрени реактори. Това е най-новата стъпка за задоволяване на нарастващото търсене на електроенергия от сектора на изкуствения интелект (AI), съобщава Bloomberg.

Стратегическото партньорство, в което участват също Brookfield Asset Management и канадският производител на уран Cameco, има за цел да реализира амбициите на президента Доналд Тръмп в областта на изкуствения интелект и да разшири една индустрия, която той възприема за жизненоважна за конкуренцията с Китай. Това ще създаде десетки хиляди работни места, заявиха компаниите в съобщение във вторник.

В САЩ потреблението на електроенергия от центровете за данни ще се удвои до 2035 г., достигайки почти 9% от цялото търсене, според BloombergNEF. Това води до ускоряване на строежа на нови електроцентрали и осигуряване на връзки към електропреносната мрежа. Изграждането на нови реактори обаче отнема няколко години и някои компании, например Google, обмислят да отворят отново затворени атомни електроцентрали, за да се опитат да получат електроенергия по-бързо.

Всеки проект с два реактора Westinghouse AP1000 създава или поддържа 45 хил. работни места в производството и инженерството в 43 щата, а националното разгръщане ще създаде повече от 100 хил. работни места в строителството, заявиха компаниите.

„Програмата ще утвърди САЩ като една от световните ядрени енергийни сили и ще увеличи износа на технологията за производство на ядрена енергия на Westinghouse в световен мащаб“, се казва в изявлението.