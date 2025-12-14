ЕС се готви за важна седмица, в която трябва да покаже на Тръмп, че не е „слаб“

Европейският съюз (ЕС) е изправен пред сериозно изпитание през новата седмица, когато трябва да докаже, че е геополитическа сила, пише Bloomberg.

През следващите дни блокът има два ключови крайни срока: единият е да финансира борбата на Украйна срещу Русия без помощ от Вашингтон, а другият е да покаже, че може да диверсифицира веригите на доставка, така че да се дистанцира спрямо САЩ и КИтай и да разшири търговията с Южна Америка.

Провалът на който и да е от фронтовете би опетнил репутацията на ЕС в критичен момент и би подкрепил наратива на президента Доналд Тръмп, че континентът е „слаб“.

След седмица, в която Тръмп предупреждаваше, че световните войни от миналото отново са реален риск, твърде много хора все още не разбират сериозността на момента, изтъква дипломат, пожелал анонимност.

Както Украйна, така и търговията с Южна Америка говорят пряко за това дали ЕС може да бъде лидер в световен мащаб.

След като администрацията на Тръмп спря помощта за Украйна, сега е отговорност на Европа да предпази Киев от несправедливо мирно споразумение или дори от превземане от руските сили. Междувременно търговското споразумение се превърна в сериозен тест за това дали Европа може да изпълни обещанията си да предложи надеждни алтернативи на САЩ и Китай.

Финансите на Украйна ще пресъхнат в четвъртък, когато лидерите на ЕС се събират в Брюксел, за да се опитат да намерят решение за предложения голям заем за Киев. А до петък ЕС трябва да завърши работата си по търговското споразумение - церемонията по подписването е предварително насрочена за събота. Всяко по-нататъшно забавяне на някое от двете събития може да застраши плановете изцяло.

Действието се развива, докато Тръмп очерня следвоенния ред, който Европа подкрепя в продължение на 80 години, като едновременно с това измества ЕС от сцената. Китай по подобен начин пренебрегва европейските лидери и бизнеси. Блокът е притиснат да докаже, че може да бъде играч, а не зрител, в този зараждащ се световен ред.

„Ако Европа иска да бъде истински геополитически играч, тя трябва да подкрепи силните думи с решителни действия“, заяви естонският външен министър Маргус Цахкна. „Сега е моментът да решим“, добавя той.

Финансиране

Предпочитаният план на Европа за подпомагане на Украйна е да използва руските активи, замразени на територията на ЕС. Идеята е да се отпуснат на Украйна 90 млрд. евро от този фонд през следващите две години, което ще позволи на Киев да поддържа отбраната си. Парите ще бъдат върнати само ако Русия поправи щетите, причинени по време на войната.

Усилията срещнаха остра съпротива от Белгия, където се намират по-голямата част от блокираните средства. Страната се опасява, че ще трябва да изплати заема, ако Русия си върне активите в съда. Франция, от друга страна, е доволна, че средствата са използвани в Белгия, но се съпротивлява на опитите за употребата на онези активи, блокирани в собствените ѝ банки.

САЩ също така лобират пред Европа да не борави с тези активи, твърдейки, че средствата е по-добре да се използват като разменна монета в мирните преговори.

Това поставя ЕС в надпревара с времето, за да запази контрола си върху това, което германският канцлер Фридрих Мерц наскоро нарече „най-мощния лост в момента“ на Европа. Представител на ЕС заяви, че е отговорност на блока да изпълни обещанието си да подкрепи Украйна.

Ако ЕС не може да постигне споразумение тази седмица, ще трябва да започне да проучва временни решения, докато преосмисля подхода си, посочват източници, запознати с дискусиите. Това означава още забавяния, още дискусии – и още повече повод за подигравателния наратив от страна на Тръмп.

Европа се нуждае от отговор „за нещо, което е неизбежно: продължаваща подкрепа за Украйна“, заяви португалският министър на финансите Жоаким Миранда Сарменто, отбелязвайки, че въпросната сума е само 0,5% от брутния вътрешен продукт (БВП) на ЕС. „Голяма сума, но все пак достъпна и абсолютно необходима“, добавя министърът.

Създаване на Меркосур

Търговското споразумение на ЕС с южноамериканския блок Меркосур, включващ Аржентина, Боливия, Бразилия, Парагвай и Уругвай, също придоби символично значение.

Според дипломати, пожелали анонимност, сделката не само ще бъде най-голямата в историята на ЕС, но и ще изпрати послание към Тръмп.

В момента президентът на САЩ се опитва да потвърди ролята на САЩ в Латинска Америка, като в последната си стратегия за национална сигурност претендира за право на „превъзходство в Западното полукълбо“. Ако Европа може да се намеси дни по-късно и да намали търговските бариери за Южна Америка – особено след като Тръмп обсъжда въвеждането на мита – това ще запази континента в разговора, посочват източниците.

„Това е подходящият момент да покажем както на нашите партньори от Меркосур, така и на нашия селскостопански сектор, че Европа може да отвори търговията, без да излага на риск собственото си производство“, изтъква евродепутатът Габриел Мато, десенцентристки испански законодател, който ръководи работата на парламента по сделката.

Това би подкрепило и аргумента на ЕС, че може да прекъсне икономическата си зависимост от САЩ и Китай, като задълбочи отношенията си с други демокрации – централен елемент от плана на блока за отговор на Тръмп.

Ако ЕС не успее да подпише споразумението до края на годината, това ще предостави доказателство, че Европа просто не иска по-силни отношения с Южна Америка. Доверието в ЕС ще бъде загубено в световен мащаб, предупреждава дипломат от ЕС.

Тест

Стратегията за национална сигурност на Тръмп обвинява политиката на ЕС за това, че е допринесла за накланянето на Европа към „цивилизационно заличаване“. Тя дори заплашва да култивира „съпротива“ на континента и поставя под въпрос дали европейските страни ще останат желани съюзници в НАТО.

Атаките бяха поредният пирон в ковчега на отбранителния западен алианс. „Това, което някога наричахме нормативен Запад, вече не съществува в тази форма“, посочи Мерц миналата седмица.

Вместо това имае свят, в който големи сили като САЩ и Китай все по-често определят правилата. ЕС се опитва да докаже, че е способен да проправи свой собствен курс.

Предстоящите решения за Украйна и търговията ще покажат дали Европа може да направи това.