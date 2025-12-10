Украйна е готова на избори, ако САЩ и Европа гарантират сигурността по време на кампанията

Украинският президент Володимир Зеленски е готов да проведе избори и дори съобщи, че ще поиска от депутатите промени в законодателството, които да позволят това да стане в условията на военно положение, ако САЩ и Европа гарантират сигурността на страната по време на кампанията. Това коментира Зеленски по време на чат с журналисти от борда на самолета си на път към Украйна след европейската си обиколка в понеделник и вторник.

Зеленски е категоричен, че не иска да има никакви съмнения, че той е причината войната да продължава, защото иска да остане на власт. Това обвинение беше отправено от американския президент Доналд Тръмп по време на интервю за Politico и често се коментира и от Москва.

"Готов съм за избори", каза в отговор украинският президент и допълни, че ще поръча на депутатите да направят нужните промени в законодателството, за да бъде възможно провеждането на избори по време на война и страната ще е готова за това до 60-90 дни.

В Министерството на външните работи на Русия определиха коментарите на Зеленски като "блъф".

Зеленски не губи нищо от избори по време на война

Володимир Зеленски няма да загуби нищо, поемайки предизвикателството на Тръмп, и провеждайки избори по време на война, категорични са украински политически наблюдатели. Те обръщат внимание, че за първи път украинският президент не посочва в отговор на тази нападка, че законодателството забранява избори по време на война.

В социалните мрежи коментарите сочат, че "гаранции за сигурността" би означавало прекратяване на бойните действия и ракетните обстрели за времето, в което се провежда кампанията, за да може да бъде гарантирано, че изборите са демократично проведени, избирателите са се запознали с платформите на всички участници и са имали възможността да вземат решение за кого от тях да гласуват.

При такива условия шансовете Зеленски да спечели са много добри - не са много кандидатите за президент във време, когато войната продължава, и е ясно, че ще трябва да бъдат взимани тежки решения и компромиси, отбелязват още анализаторите. Самият Зеленски беше обявил през 2019 година, че ще се кандидатира само за един мандат, но и също така по-късно заяви, че няма да остави страната по време на война.

Украйна няма сили и подкрепа да си върне Крим по военен път

Украйна няма сили и подкрепата да си върне Крим по военен път, каза още в чата си с журналисти още Володимир Зеленски. Официалната позиция на Киев за мирните преговори е прекратяване на войната по линията на съприкосновението и отказ и на двете страни тя да бъде променяна по военен път.

Признанието не намалява атаките по окупирания полуостров. Специалните части от военното разузнаване на Украйна съобщиха за операция, в резултат на която са унищожени три хеликоптера, от които един тежкотоварен Ми-26. Русия загуби и товарен самолет Ан-22 при катастрофа след ремонт в Московска област. Според анализатори Русия притежава само още три такива самолета.

В разговорите си с журналисти Зеленски е категоричен, че Украйна няма да предаде останалата неокупирана част от Донецка област, което е искането на Русия.

Той каза, че ще върне преработеното заедно с европейските лидери американско предложение за мир днес (10 декември).

Снимка: President.gov.ua

Папа Лъв ХІV направи рядко остро изявление за войната в Украйна

В мирния план, който предлага САЩ, има моменти, които ще отслабят "много важния съюз" между САЩ и Европа, заяви папа Лъв ХІV пред медии след срещата си с Володимир Зеленски. Той е уточнил кои точки са притеснителни за него, но допълни, че изглежда американският президент "опитва да разбие това, което трябва да бъде много важен съюз днес и в бъдеще".

Той беше категоричен, че Европа трябва да бъде част от преговорите, защото войната е на нейна територия. "Разговори без Европа не са реалистични", допълни още той.

Досега папата заема неутрална позиция за войната в Украйна, призовавайки за преговори за мир и прекратяване на огъня. На няколко пъти той вече се срещна лично с украинския президент, а Associated Press посочва, че е имал и поне един телефонен разговор с руския президент Владимир Путин с предложения за прекратяване на огъня.

Украйна предлага енергийно примирие

Украйна предлага взаимно прекратяване на ударите по енергийна инфраструктура, стана ясно още от разговорите с журналисти. Украйна вече използва няколко свои разработки на ракети за далекобойните си удари - "Нептун" в няколко модификации, "Фламинго", "Сапсан", както и ракетата дрон "Паляница", допълни още Зеленски. Той е даде повече подробности за удари и бройки, но потвърди, че тези ракети вече се използват.

Sky News обръща внимание, че Украйна атакува рафинерии, петролни бази и други енергийни съоръжения, за които смята, че ограничава доставки за нуждите на армията. Под обстрел са и петролни и газови терминали, от които Москва получава средства, използвани за войната.

Руските атаки са насочени към топлоцентрали и подстанции, газови съоръжения и други обекти, като целта е да подкопаят решителността на украинците, оставащи без електро- и топлоснабдяване при зимните температури, допълва още британското издание.

В нощта срещу 10 декември в социалните мрежи има нови съобщения за поражения по газова инфраструктура в Одеска област.

Покровск остава "главният театър на бойните действия"

Покровск сега е "главният театър на бойните действия", коментира главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) ген. Олександър Сирский пред журналисти. Около половината от всички авиационни бомби се хвърлят в това направление, допълни той. Русия продължава настъплението в Покровск с малки щурмови групи от двама-трима души. Украинците продължават да удържат позициите си в северните части на града.

Сводката на Генералния щаб на ВСУ за 1385-ия ден от пълномащабната война оказва, че в района са регистрирани 48 атаки, а в свързаното Олександривско направление - 17.

Интензивни са бойните действия в Лиманското направление (16) и Костянтинивското направление (22). В Запорожката област - към Хуляйполе са регистрирани 14 атаки през миналото денонощие.

Като цяло се съобщава за общо 177 бойни сблъсъка по цялата фронтова линия. Русия е извършила и 50 въздушни удара със 137 авиационни бомби, както и 3800 артилерийски обстрела. Използвани бяха и 4500 fpv-дрона.

Анализите на украинския Център за отбранителни стратегии сочат, че Русия не може сформира достатъчно военни сили, за да пробие защитата в Харковска област - към Липци и Старий Салтив. Според оценките руските части в района са с нарушени логистични връзки.

Русия подготвя скрита мобилизация

Без да обявява официално мобилизация или военно положение, руският президент Владимир Путин подписа указ, позволяващ набирането на около 1 млн. войници през 2026 година. От следващата година наборниците ще бъдат викани целогодишно, а не както досега на две вълни - през есента и през пролетта.

Отделно т.нар. резервисти в страната също ще бъдат призовани и ще преминат подготовка за бойното поле. През руския парламент вече мина предложението резервисти да участват в защита на стратегически обекти на територията на Русия, каквито са обявени и окупираните области в Украйна.