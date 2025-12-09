Тръмп се нуждае от провала на либерална Европа и в Кремъл могат само да го подкрепят

Последният план за национална сигурност на САЩ разтърси Европа и беше приветстван от Кремъл, пише в коментар колумнистът на Bloomberg Марк Чемпиън. И причината е една - и Доналд Тръмп, и Владимир Путин сега имат една и съща визия и искат да видят провала на либерална Европа, за да убедят своите общества, че само те предлагат решение на проблемите.

Руският президент се разгневи на Украйна през 2013 година, когато беше т.нар. "Евромайдан", тоест протестите в подкрепа на подписването на търговското споразумение с ЕС. Причината беше, че Кремъл не можеше да си позволи още един проспериращ съсед в бившия социалистически блок. "Какво биха си помислили руснаците тогава за собствената им авторитарна система", пише Чемпиън в коментара си.

Само две години по-рано Владимир Путин трябваше да потуши движение към демокрация и не се нуждаеше от примери, които да доказват неговата правота, допълва още анализаторът.

Доналд Тръмп пък иска разпада на ЕС, за да може да подсигури победите на идващите след него лидери от крилото на MAGA ("Да направим Америка отново велика"). В Европа бяха шокирани от речта на вицепрезидента Джей Ди Ванс по време на Мюнхенската конференция през февруари. Тогава той заяви, че демокрацията и свободата на словото в Европа са застрашени, удобно пропускайки, че президентът Доналд Тръмп предизвика погром в сградата на Конгреса, в опит да отмени резултатите от демократично проведените избори през 2020 година.

По-късно съдилищата в САЩ ще се произнесат, че Тръмп злоупотребява с власти, разполагайки Националната гвардия в американски градове, не се съобразява с разделението на властите (митата са в правомощията на Конгреса) и използва финансирането, за да налага мнението си на институции и университети.

"Просто не е вярно, че можете да възстановите демокрацията, като подчините всички институции на волята на един лидер, или да защитите свободата на словото, като разрушите академичната независимост", пише Чемпиън.

Анализаторът допълва още, че мирът също не може да бъде постигнат като бъдат разрушени международните институции и се върнем към времената със сфери на влияние.

И за САЩ, и за Русия е много по-изгодно да няма общност, а аморфна група от малки и средни по големина държави, които могат да бъдат притискани, отколкото конкурент с икономика, оценявана на над 30 трилиона долара, който може да диктува правила, особено в сферата на търговията.

От Великобритания до Германия крайнодесните партии, подкрепящи доктрината на Тръмп, само чакат да вземат властта. И някои от тях ще успеят, защото диагнозата за слабостите на либерална Европа е вярна - тя действително е слаба, казва Марк Чемпиън. Сега държавите се борят да наваксат годините на разоръжаване, демографски проблеми и деиндустриализация.

Някои от крайнодесните политици ще се откажат от популистките политики, когато дойдат на власт (като например италианският премиер Джорджа Мелони), но други няма да успеят.

Към момента в ЕС няма достатъчна решителност да се откажат от своята зависимост от американски оръжия и технологии, страхувайки се от търговската война, която ще последва. Затова и за европейските лидери е по-лесно да се преструват, че САЩ само за кратко е "грешен съюзник", за да не се стигне до драматична ситуация, която ще надхвърли доктрината на Доналд Тръмп.