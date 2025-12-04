Почти половината европейци виждат Доналд Тръмп като враг на Европа

Настроенията в Европа стават все по-мрачни по отношение на връзките със САЩ, показва проучване на общественото мнение в девет държави - Полша, Хърватия, Германия, Италия, Испания, Португалия, Белгия, Нидерландия и Франция, цитирано от The Guardian. Данните от него показват, че 48% от анкетираните виждат американския президент Доналд Тръмп като враг на Европа, като зад тази позиция застават 62% от белгийците и 57% от французите. В Полша пък мненията са на обратния полюс - само 19% смятат американския президент за неприятел.

Въпреки тези настроения европейците признават, че САЩ са стратегически партньор и отбелязват, че трябва да бъде търсен компромис. Вероятно причината е, че 51% от европейците се опасяват, че има вероятност Русия да нападне Европа, а за 18% този риск е "много голям".

Европейски лидери предупредили Зеленски да внимава с Тръмп

Мнението за враждебни настроения на САЩ към Европа явно се споделят и от някои европейски лидери. Германското издание Der Spiegel публикува бележки от разговор между германския канцлер Фридрих Мерц, френския президент Еманюел Макрон,финландския му колега Александър Стуб, генералният секретар на НАТО Марк Рюте и Володимир Зеленски.

В него Мерц е предупредил украинския президент, че "САЩ играят игрички и с вас, и с нас" по отношение на разговорите на представителя на Белия дом Стив Уиткоф в Москва, а Макрон е допълнил, че за Зеленски "има голяма опасност" в преговорите. "Не можем да оставим Украйна и Володимир (Зеленски -б.р.) сами с тези момчета", казва и Стуб.

Дори и Рюте, който обиковено се изказва ласкаво за американския президент, подкрепя Стуб с думите, че "трябва да защитим Володимир".

The Guardian отбелязва, че този разговор не може да бъде потвърден, но германското издание Der Spiegel посочва, че източници са заявили, че такъв разговор е имало. Говорители на украинския президент и на германския канцлер отказаха коментират, а от офиса на френския президент отбелязаха, че Макрон не е цитиран коректно.

Разговорите за мир продължават

Междувременно в Маями преговорите между САЩ и Украйна трябва да продължат. На 2 декември Уиткоф, придружен от зетя на Тръмп Джаред Къшнър, разговаряха с президента Владимир Путин в Москва. След срещата съветника на руския президент Юрий Ушаков заяви, че разговорите са секретни, но днес (4 декември) самият Путин разказа, че не е приел точките от плана, въпреки че е съгласен разговорите да продължат.

Пред индийското издание India Today Путин разказа, че е казал на американските представители, че Русия ще превземе Донбас и Новорусия (Херсонска и Запорожка област - б.р.) по военен път или с преговори. Досега се коментираше, че Украйна ще бъде принудена да се изтегли от Донбас, а в останалите две области военните действия ще бъдат прекратени по линията на съприкосновението.

Европейското издание Politico отбеляза, че Украйна се нуждае от спешно финансиране през зимата, а съпротивата на Белгия да предаде замразените руски активи е "неочакван подарък" за Путин. Заявление на белгиския премиер Барт де Вевер по време на форум разкри защо не иска да се съобрази с предложенията на Европейката комисия, въпреки уверенията, че те са правно издържанни и има гаранции за защита. Според него е илюзия, че Русия може да загуби войната.

Bloomberg съобщи, че Фридрих Мерц е отменил визита в Норвегия в петък (5 декември), за да бъде на частен обяд с Барт де Вевер и председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен. Основната тема са замразените руски активи.