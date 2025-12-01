САЩ и Украйна обмениха виждания във Флорида, най-трудните въпроси остават

САЩ и Украйна са обменили своите виждания за края на войната по време на преговорите във Флорида, които и двете страни определиха като "ползотворни", стана ясно от съвместен брифинг на френския президент Еманюел Макрон и украинския му колега Володимир Зеленски в Париж.

Най-трудните въпроси остават - юридическият статут на окупираните от Русия територии, гаранциите за сигурност на Украйна след края на войната и замразените руски активи. Зеленски уточни, че за Киев един от най-важните моменти са гаранциите за запазване на суверенитета и независимостта, както и че Русия няма да нападне за трети път страната.

"Русия вече на няколко пъти наруши своите обещания и подписани договори", заяви украинският президент.

Американските преговарящи са споделили с украинците своите виждания за края на войната, а утре ще говорят и с руската страна. "След това приблизително ще знаем къде сме", допълни още Зеленски.

Еманюел Макрон беше категоричен, че само Украйна може да преговаря за своите територии, а също така и че представител на "Коалицията на желаещите" също трябва да участва, защото тя ще бъде тази, която ще даде гаранциите за Украйна, дори и в първоначалния план на САЩ.

Френският президент припомни още, че през 90-те години на миналия век украинците са гласували на референдум, чийто резултат е признат от Русия. На него всички области, включително и окупираните днес от Русия, са заявили своето желание за независимост и да бъдат част от Украйна.

Володимир Зеленски отбеляза, че е честно и Европа да вземе участие в преговорния процес за края на войната, защото на континента са замразените руски активи, които САЩ предвиждат да бъдат използвани във фондове за възстановяване на Украйна и за възстановяване на връзките си с Русия, както и някои от санкциите срещу Русия зависят директно от ЕС (например за системата SWIFT), членството на Украйна в ЕС, по които само представителите на общността могат да вземат решения.

Няма да отстъпвам от конституционните си задължения, категоричен беше още Зеленски, намеквайки, че Киев не приема едно от основните искания на Кремъл - Украйна да се изтегли от Донбас. Той отбеляза, че страната е подложена на физически натиск от Русия всяка нощ с ракетини удари и дронове и допълни, че има и политически натиск и той ще продължи.

"Опитваме се да сложим край на тази война, но този край трябва да бъде достоен и честен", допълни още украинският президент.