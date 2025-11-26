Нестандартните похвати на САЩ в преговорите с Кремъл смущават, но вече не изненадват Европа

Представителят на Белия дом за Близкия изток Стив Уиткоф е звънял на един от съветниците на руския президент Юрий Ушаков и му е дал насоки как Владимир Путин да се държи с американския президент Доналд Тръмп, показа стенограма от разговора, изтекла в Bloomberg. Уиткоф е казал, че Тръмп е готов да втвърди позициите си и е посъветвал Кремъл да се свържат с него преди в Белия дом да пристигне украинският президент Володимир Зеленски, дал е насоки и как да се държат с него - например да го хвалят за усилията за мира в Газа.

Руският преговарящ Кирил Дмитриев веднага нарече публикацията фалшива, но този разговор не беше отречен от Доналд Тръмп. Нещо повече, според него това е нормална практика при преговорите, защото Уиткоф иска "да продаде сделката за Украйна на Русия". Пред руското издание "Комерсант" Юрий Ушаков не отрече, че такъв разговор се е провел, а според източници на изданието записът е само част от разговора, който е продължил 40 минути.

Изявленията Тръмп са в противоречие на друга негова позиция от предишните месеци - че САЩ оказват еднакво натиск и върху двете страни и се стремят да заемат неутрална позиция в конфликта. Тръмп предположи, че Уиткоф може да е давал съвети и на Киев, но това пък означава, че администрацията в Белия дом сама саботира своите усилия да принуди двете страни да преговарят за мира.

Телефонният разговор, който проведоха Тръмп и Путин в момента, в който Зеленски летеше към САЩ, действително промени съществено ситуацията към този момент. Според източници на The Wall Street Journal американският президент е бил готов да използва ракетите Tomahawk като средство за натиск срещу Москва и именно затова е повикал и Володимир Зеленски в Белия дом.

Часове преди това обаче разговаря с руския президент по искане на Кремъл и се разколебал. Според стенограмата на Bloomberg руската страна е получила указания да каже, че заедно с Уиткоф работят по план за мир по подобие на този за Газа, което се е понравило на Доналд Тръмп.

Напрежение в Републиканската партия

Изтеклите данни накараха част от републиканците да поискат оставката на Уиткоф. В партията вече бяха смутени от публикациите, че САЩ предлагат като свой план, разработен от Москва. Държавният секретар Марко Рубио отхвърли тези съмнения, казвайки че планът е на Вашингтон, но е изготвен на базата на позиции на Русия и на Украйна, макар и повечето анализатори да не намериха "украинска следа".

"Видно е, че Уиткоф е изцяло на руска страна", написа в социалната мрежа Х Дон Бейкън, член на Камарата на представителите, долната камара на американския Конгрес. Според него това е най-голямото фиаско в историята на САЩ, на Уиткоф вече не може да му се има доверие, както и че изглежда, че действа като платен агент на Русия.

"Оставете държавния секретар Марко Рубио да свърши работата си по честен и обективен начин", отбеляза и Брайън Фицпатрик също в социалните мрежи.

Сенторът Мич Макконъл, дългогодишен лидер на републиканците в Сената, пък публикува данни от последно проучване на общественото мнение, което показва, че само 16% от избирателите на Републиканската партия подкрепят идеята, че Украйна трябва да предаде територията си в замяна на мир. 75% от украинците също не приемат предаване на територии, а 76% настояват да продължат борбата дори и без САЩ, допълва още сенаторът.

WSJ отбелязват, че в Украйна освен ударите на Русия, вече виждат и натиска на своите партньори си и определят ситуацията като "зелена светлина за диктаторите".

В Европа няма изненадани от позициите на Уиткоф

В Европа не изглеждат изненадани от изтеклите разговори, пише Sky News. Според коментар на изданието Стив Уиткоф никога не е крил своите симпатии към Русия и Владимир Путин. В интервю Уиткоф не успя да се сети как се казват украинските провинции, окупирани от Русия.

Той е сочен и като един от авторите на плана със спорните 28 точки, отразяващи изцяло виждането на Москва за край на войната. Според публикации в разработването на документа е участвал и руският преговарящ Кирил Дмитриев, а логистични анализи дори показват странни езикови структури, които навяват на мисълта, че текстовете са директно преведени от руски език.

Териториалните претенции на Кремъл са една от точките, за които се смята, че все още няма съгласие между преговарящите. Очакваше се тези позиции да бъдат дискутирани по време на среща между Володимир Зеленски и Доналд Тръмп. Тръмп обаче написа в своята социална мрежа Truth Social, че е готов на срещи със Зеленски и Путин, когато споразумението бъде прието, или близко до финализиране.

В изявление от борда на самолета, с който лети към Флорида за Деня на благодарността, Тръмп също така заяви, че Украйна така или иначе ще загуби Донбас "до месеци" и затова е приемливо да се поиска предаването на земята, за да бъда запазени животите на 50-60 хил. души. Отстъпката на Русия е да спре да воюва и да превземе повече земи, допълни той.

The Times предупреждава, че заради "аматьорската дипломация" Западът рискува да загуби не само Украйна, но и своята сигурност. Грешките на САЩ вече не могат да бъдат пренебрегвани, допълва още изданието.