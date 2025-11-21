Украинският президент избра достойнството и рискува да загуби ключовия си партньор САЩ

Украйна е поставена пред един от най-важните избори в своята история - да загуби достойнството си или своя ключов партньор. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в обръщение към нацията по повод Деня на достойнството и свободата, който Украйна отбелязва днес (21 ноември).

Той коментира още, че страната е изправена пред избора дали да приеме "трудните 28 точки", или изключително трудна зима. "Живот без свобода, без достойнство, без справедливост. И да повярваме на този, който вече два пъти ни е атакувал", допълни още Зеленски.

Той призова за единство, отказ от политически игри, работещи парламент и правителство, за да няма съмнение кой е врагът.

Преди ден украинският президент съобщи, че е получил от САЩ план с 28 точки, който да сложи край на войната в Украйна. Позициите в него, които се появиха в публичното пространство, отразяват всички искания на Русия и предвиждат реалната капитулация на Украйна. Външният министър на Украйна Андрий Сибиха коментира пред Politico, че има много силен натиск от страна на САЩ това предложение да бъде прието в рамките само на няколко дни, но също така и допълни, че изтеклият по медиите план е малко по-различен от това, което е получено в Киев.

Поне две от тези точки засягат достойнството и свободата на украинците, заяви в своето обръщение Зеленски. В изтеклите по медиите варианти Украйна ще трябва да предаде останалата част от Донецка област, която не се контролира от Русия. Международната общност пък трябва да признае окупираните територии за руски. На Украйна също така се забранява да бъде член на НАТО, задължава се да ограничи наполовина армията си и да предаде далекобойното си оръжие.

"Никога няма да предам украинския интерес", каза украинският президент в своето обръщение към нацията, припомняйки, че се е заклел като президент "с всичките си действия да защитавам суверенитета и независимостта на Украйна".

"Няма да правим гръмки заявления", каза още Зеленски и допълни, че ще продължи да работи със САЩ и другите партньори в търсене на решение. "Ще представя аргументи, ще убеждавам, ще предлагам алтернативи. Определено няма да дадем повод на врага да каже, че именно Украйна не иска мир, че именно тя нарушава процеса и не е готова на дипломация", допълни още той.

По-рано днес Зеленски съобщи, че е водил разговори с премиера на Великобритания Киър Стармър, президента на Франция Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц. "Те разбират, че Русия не е далеч, че е близо до границите на ЕС, че Украйна сега е единственият щит, отделящ комфортния европейски живот от плановете на Путин", посочи Зеленски.

Когато се появиха първите съобщения за плана, европейските партньори на Украйна отбелязаха първо, че той не е съгласуван нито с ЕС, нито с Украйна, въпреки че предвижда участието и решения и от страна на европейците.

Зеленски отбеляза, че украинският народ желае края на войната, но също така и колкото и да е било страшно и тежко в първите дни на войната, "врагът не е видял бягащите гърбове, а очите" на украинците и готовността им да защитят родината си.

"Украинците са преди всичко хора, а ние вече почти четири години сдържаме една от най-големите армии в света на пълномащабно нашествие, и държим фронтова линия от няколко хиляди километра, и нашият народ всяка нощ преживява обстрели, ракетни атаки, балистични удари и самоубийствени атентати, и нашият народ губи близък всеки ден", заяви той.

Зеленски също така припомни, че в първите дни на войната е получавал ултиматуми за края на войната и предупреждения, че ако не ги изпълни, документите ще подпише "и.д. президента на Украйна". "Тогава не предадохме Украйна, няма да го направим и сега. Знам със сигурност, че в този наистина най-труден момент в историята ни не съм сам. Че украинците вярват в своята държава и че сме единни", категоричен беше Зеленски.

В Русия в този момент се провежда заседание на Съвета за сигурност.