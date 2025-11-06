Болезнените ракетни удари могат да принудят Кремъл да говори за мир

Доскоро руският президент Владимир Путин се радваше на комфорт във войната, който не предостави на Украйна - липсата на удари по критична инфраструктура и други цели в тила. В първите години Украйна нямаше свои оръжия, които да използва, а Западът не позволяваше да атакува с получените ракети и други оръжия обекти на територията на Русия.

Сега това табу изглежда, че пада, а и се оказа, че Украйна вече има достатъчно свои средства, за да нанесе болезнени удари по обекти на руска територия. Те могат да бъдат още по-ефективни, след като Великобритания съобщи, че предоставя ракети Storm Shadow, които Киев може да използва в Русия, в количество "достатъчно за зимата". Още преди месеци украинският президент Володимир Зеленски обеща да пренесе войната на територията на Русия и изглежда, че започва да реализира своите обещания.

The Wall Street Journal отбелязва, че само през втората половина на октомври са извършени 15 удара по руски енергийни съоръжения. От Службата за сигурност на Украйна (СБУ) дават информация и за 160 успешни удара по различни енергийни обекти.

От публикациите в социалните мрежи и съобщенията на руските местни власти е видно, че след рафинериите през август и септември, под прицел вече са и големи подстанции (включително и една от най-големите в Русия - 750-киловолтовата подстанция в град Владимир), термични централи (включително и газовата във Волгореченск) и химически заводи.

Атаките по рафинериите в европейската част на Русия също продължават, има и удари по складове с боеприпаси, включително и в близост до фронтовата линия.

"Износът на петрол финансира войната на Путин и президентът Володимир Зеленски е прав, когато казва, че тези удари са "санкции с голям обсег", посочва в редакционен коментар WSJ.

Украйна вече използва и западна ракета - Storm Shadow, за атака по химически завод в Брянска област. Западното разузнаване споделя и разузнавателна информация за тези атаки, което също подобрява ефективността им.

Независими източници на WSJ потвърждават увеличения брой удари по руски обекти. Според тях вече има и притеснения сред руснаците относно далекобойните способности на Украйна и дори се виждат повишени мерки за охрана на депа за оръжия на стотици километри от украинската граница.

В администрацията на Доналд Тръмп може и да говорят, че Украйна е губеща като начин да оправдаят отказа си да подкрепят страната, но Киев не е в губеща позиция и ударите по Русия го доказват, пише още WSJ. Украйна принуждава Путин да прави труден избор какво да защити - военните или енергийните обекти.

Публикации в социалните мрежи, дори и сред военните кореспонденти, все по-често повдигат въпроси за въздушната отбрана на стратегически обекти. Доскоро в Кремъл настояваха, че ръководството на рафинериите трябва само да се погрижи за обектите, но в последните седмици се появи нова идея - мобилни групи от резервисти с леко стрелково оръжие, което да неутрализира летящите към рафинериите дронове.

Натискът върху Кремъл заради ударите по територията може да се окаже достатъчен, за да принуди Владимир Путин да приеме да преговаря за мир, отбелязва в заключение американското издание.