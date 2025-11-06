IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Болезнените ракетни удари могат да принудят Кремъл да говори за мир

Западът вдигна дългогодишната забрана за използване на своите ракети по руска територия, но и Украйна има своите възможности

14:17 | 06.11.25 г.
Снимка: Въоръжени сили на Украйна
Снимка: Въоръжени сили на Украйна

Доскоро руският президент Владимир Путин се радваше на комфорт във войната, който не предостави на Украйна - липсата на удари по критична инфраструктура и други цели в тила. В първите години Украйна нямаше свои оръжия, които да използва, а Западът не позволяваше да атакува с получените ракети и други оръжия обекти на територията на Русия.

Сега това табу изглежда, че пада, а и се оказа, че Украйна вече има достатъчно свои средства, за да нанесе болезнени удари по обекти на руска територия. Те могат да бъдат още по-ефективни, след като Великобритания съобщи, че предоставя ракети Storm Shadow, които Киев може да използва в Русия, в количество "достатъчно за зимата". Още преди месеци украинският президент Володимир Зеленски обеща да пренесе войната на територията на Русия и изглежда, че започва да реализира своите обещания.

The Wall Street Journal отбелязва, че само през втората половина на октомври са извършени 15 удара по руски енергийни съоръжения. От Службата за сигурност на Украйна (СБУ) дават информация и за 160 успешни удара по различни енергийни обекти.

От публикациите в социалните мрежи и съобщенията на руските местни власти е видно, че след рафинериите през август и септември, под прицел вече са и големи подстанции (включително и една от най-големите в Русия - 750-киловолтовата подстанция в град Владимир), термични централи (включително и газовата във Волгореченск) и химически заводи.

Атаките по рафинериите в европейската част на Русия също продължават, има и удари по складове с боеприпаси, включително и в близост до фронтовата линия.

"Износът на петрол финансира войната на Путин и президентът Володимир Зеленски е прав, когато казва, че тези удари са "санкции с голям обсег", посочва в редакционен коментар WSJ.

Украйна вече използва и западна ракета - Storm Shadow, за атака по химически завод в Брянска област. Западното разузнаване споделя и разузнавателна информация за тези атаки, което също подобрява ефективността им.

Независими източници на WSJ потвърждават увеличения брой удари по руски обекти. Според тях вече има и притеснения сред руснаците относно далекобойните способности на Украйна и дори се виждат повишени мерки за охрана на депа за оръжия на стотици километри от украинската граница.

В администрацията на Доналд Тръмп може и да говорят, че Украйна е губеща като начин да оправдаят отказа си да подкрепят страната, но Киев не е в губеща позиция и ударите по Русия го доказват, пише още WSJ. Украйна принуждава Путин да прави труден избор какво да защити - военните или енергийните обекти.  

Публикации в социалните мрежи, дори и сред военните кореспонденти, все по-често повдигат въпроси за въздушната отбрана на стратегически обекти. Доскоро в Кремъл настояваха, че ръководството на рафинериите трябва само да се погрижи за обектите, но в последните седмици се появи нова идея - мобилни групи от резервисти с леко стрелково оръжие, което да неутрализира летящите към рафинериите дронове.

Натискът върху Кремъл заради ударите по територията може да се окаже достатъчен, за да принуди Владимир Путин да приеме да преговаря за мир, отбелязва в заключение американското издание.

Последна актуализация: 14:17 | 06.11.25 г.
войната в Украйна мирни преговори ракетни удари дронове
11
Aлexaндpo
преди 8 минути
И тук - лоши 2008 позиция за блатата: късите спекулантите достигна новини в суров петрол края Brent скочиха с над 40 000 контракта само в края на , с което дълги общият брой мечи близо 198 000 контракта най-високият брой в историята.Нетните октомври позиции позиции в суров петрол WTI се сринаха до само 29 686 лота позиции до на август 2025 г., най-ниското ниво от октомври г., което представлява 80% спад от началото на годината.За първи път държаха комбинирана нетна къса в двата основни
10
Aлexaндpo
преди 10 минути
Продължение на ком. 1500 безпилотни време 4 - По на имало на летището цел е до 3000 летателни глави Геран-2 и над апарата бойни .Тлъста удара .
9
Aлexaндpo
преди 11 минути
Вечерта на 5 повредени 2025 е удар стартовите резултат и складовите ноември съоръжения летателни апарати Геран-2 летището в Донецк. По време атаката е наблюдавано позиции използването на крилати ракети, така на безпилотни ударни дронове. В удара: складът боеприпаси е напълно унищожен; складът гориво е унищожен; пунктът предстартова обработка на безпилотните летателни апарати унищожен; блоковете захранване и комуникация са .
8
Алехандро
преди 13 минути
контракта за WTI (CME и ICE) към август 2025 г. исторически етап, който никога преди не се е случвал, дори по време на финансовата криза от 2008 г. или кризата с COVID през 2020 г.Брутните къси позиции на инвестиционните фондове достигнаха рекордни върхове, като някои анализатори съобщават за над 393 тераватчаса природен газ и подобни крайности в позиционирането на суров петрол.
7
Aлexaндpo
преди 13 минути
Украинските военни са руската рафинерия Волгоград Много качествено са изтърбушили! Яко са и третата по големита ТЕЦ блатата!
6
Алехандро
преди 13 минути
И тук - лоши новини за блатата: късите позиции в суров петрол Brent скочиха с над 40 000 контракта само в края на октомври, с което общият брой мечи позиции достигна близо 198 000 контракта най-високият брой в историята.Нетните дълги позиции в суров петрол WTI се сринаха до само 29 686 лота до края на август 2025 г., най-ниското ниво от октомври 2008 г., което представлява 80% спад от началото на годината.За първи път спекулантите държаха комбинирана нетна къса позиция в двата основни
5
Aлexaндpo
преди 14 минути
Изпарила се е окупаторска база съхранение, сглобяване и на шахеди, край Донецкото летище временно окупираната територия Украйна. Съвместна операция ССО, Ракетни и артилерия, и бригадното на 414-та ОБр СБС Птахи Мадяра над 2500 Шахеди, и кво още не.
4
Алехандро
преди 14 минути
Разрошени за дълго време са вече 4% от общият руски електрокапацитет! А най-доброто тепърва започва!
3
Алехандро
преди 16 минути
В москва тока вече мига на парцали! Московчани, публикуващи видеа, се оказаха, че въобще не са свикнали на подобни неща. Спакойно, ще свикнете, отговаряха им киевчани!
2
Aлexaндpo
преди 17 минути
А могат ли да пуснат няколко Болезнени ТЯ ракетни удари върху Киев? РЕторичен въпрос. Може да отговори только путтинн и група руски учени.
