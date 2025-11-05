Украйна цели срив в енергийната мрежа на Русия, Зеленски се видя с "обкръжените" войници

В нощта срещу 5 ноември дронове отново атакуваха 750-киловолтовата подстанция "Владимировска" в гр. Владимир, разположен близо до Москва. Ударът е потвърден от губернатора на Владимировска област Александър Авдеев. Съоръжението беше атакувано в края на октомври и тогава дронове предизвикаха голям пожар. Подстанцията е една от най-големите в Европа и от ключово значение за енергийната мрежа в Централна Русия, разпределяйки електроенергията от няколко големи ТЕЦ в Русия, както и Калининската АЕЦ.

В последните дни украинските дронове атакуват по-масирано енергийни обекти и има попадения и в други големи подстанции - например 500-киловолтовата в гр. Фролово (Воронежка област).

В социалните мрежи се съобщава и за ракетен удар по ТЕЦ в Орел тази нощ.

Министерството на отбраната на Русия съобщава за 40 свалени дрона, 11 от които над Воронежка и 8 над Ростовска област. Два дрона са свалени в Орловска област.

Украйна масирано атакува енергийни обекти и в Луганска област

Украйна масирано е атакувала енергийни обекти и в окупираната Луганска област, съобщават руски военни кореспонденти. Има данни за поражения на няколко подстанции, включително и 500-киловолтовите "Победа" и "Новодонбаска", както и по топлоцентрала в Щастя, която е ключова за региона.

След атаките в цялата Луганска област има проблеми с електрозахранването, допълват военните наблюдатели. Атаките са извършени основно с дронове FP-1. Има съобщения и за взривени петролни складове в окупираните части на Херсонска област, а коментарите са, че според кадрите съоръженията, включително и складовете с боеприпаси и петролни депа в близост до фронтовата линия, нямат никаква защита срещу атаките с дронове.

Това всъщност е видимо и за стратегическите обекти на територията на Русия, включително и големите рафинерии в европейската част на страната. Атаките по петролните обекти също продължават и преди дни бяха подпалени рафинериите на "Лукойл" в Кстово (Нижегородска област) и на "Роснефт" в Саратов, както и един от големите петролни терминали на Русия в Туапсе (Краснодарски край).

Зеленски: Целият ЕС ни помага

Целият Европейски съюз ни помага - от доставки на системи Patriot до природен газ, оборудване за поправки на енергосистемата и доставки на електроенергия, коментира в свое включване от Покровското направление украинският президент Володимир Зеленски. Той участва в събитие, посветено на последните доклади за напредъка на страните, кандидатстващи за членство в ЕС.

Исторически, географски и геополитически Украйна е част от Европа и хората иската да бъдат част от Евросъюза, посочи той и допълни, че докладът е един от най-позитивните за страната. В него Европейската комисия потвърждава, че Киев е готов да започне преговори по три клъстера. Началото на процеса обаче е блокиран от Унгария. Зеленски отбеляза, че с този ход Будапеща показва, че не зачита европейските правила - ако една държава е готова за преговори, то те трябва да започнат.

Зеленски уточни, че Украйна може да се присъедини към общността след края на войната и допълни, че има нужда от подкрепата и на ЕС, и на САЩ, особено по отношение на санкциите, за да може да спре войната по "дипломатически път" - с преговори с Русия.

Междувременно Брюксел съобщи, че отпуска и нов транш от помощта си за Украйна в размер на 1,8 млрд. евро - финансиране, което страната получава периодично по специален механизъм, след като изпълни изискванията за реформи.

Германия ще увеличи финансовата си подкрепа за Украйна през 2026 година с още 3 млрд. евро, които приоритетно ще бъдат насочени за подмяна на две системи Patriot и въоръжение. В бюджета за догодина Берлин е предвидил и 8,5 млрд. евро за страната, която сума остава непроменена.

Зеленски разговаря с "обкръжените" войници

Украинският президент разговаря с военни части в Покровското направление, включително и с командира на 425-а бригада Юрий Харкавий, за която в края на октомври Русия съобщи, че държи в обкръжение. Руският президент Владимир Путин дори предложи Министерството на отбраната да организира журналистически турове в зоните на активни бойни действия, на които представители на чужди медии да се запознаят със ситуацията на фронтовата линия.

В своето обръщение за 1350-ия ден от пълномащабната война Зеленски съобщи, че по време на визитата му в района на Покровск всички командири са съобщили, че най-спешно имат нужда от дронове - всякакви видове и без значение от производството.

Зеленски каза още, че се уточняват начини за увеличаване на финансирането на военните части. Преди време Украйна позволи директно финансиране на бригадите, което им позволява сами да разпределят средствата спрямо нуждите в своето направление.

По време на посещението си в Донецка област Зеленски е разговарял и с ръководителя на безпилотните сили в украинската армия - Роберт Бровди ("Мадяр"). Звеното вече съставлява 2% от числеността на ВСУ и е отговорно за 35% от поразените цели.

Руснаците атакуват комуникациите в Покровск

Щурмоваците, които навлизат в Покровск, търсят приоритетно комуникационните звена на украинската армия, атакуват позиции на оператори на дронове, за да ограничат работата им, пише украинският военен анализатор Костянтин Машовец. Институтът за изследване на войната (ISW) отбеляза, че на Русия е отнело 21 месеца да се придвижи от Авдиевка, която падна през февруари 2024 година, и създаде условия да напредък към Покровск. От есента на миналата година руската армия опитва да обгради града, но украинските дронове спираха настъплението до лятото, когато започна и тактиката с малките щурмови групи, преминаващи през слабости в защитата. Сега в града се водят ожесточени боеве.

Военните анализатори посочват, че тази тактика е пробвана и в други градове, но няма същия успех.

Данните на ВСУ към 22 часа на 4 ноември показват, че около една трета от всички атаки по фронтовата линия са в Покровското направление - 49. В съседното Олександривско направление са регистрирани 15 бойни действия. Интензивни остават и боевете в Костянтинивското направление, където са регистрирани 11 атаки, както и в Словянското направление с 13 атаки. Позиционни са битките в Купянск.

Към 22 часа на 4 ноември ВСУ съобщава за общо 144 атаки по цялата фронтова линия. Русия е извършила и 35 въздушни удара с 57 управляеми авиационни бомби, както и 3600 артилерийски обстрела. Използвани са и 3000 fpv-дрона.

ГУР съобщи за унищожен щаб на "Рубикон" и показа кадри от Покровск

Военното разузнаване на Украйна (ГУР) съобщи за унищожаване на пункт на руското звено за управление на дронове "Рубикон", разположено в полуразрушена сграда в Авдиевка. Атаката е извършена с дронове FP-2, чиято бойна глава е малко над 100 кг. Fpv-дроновете, тоест насочвани от оператори, станаха един от най-важните елементи на бойното поле, а звената, които управляват безпилотните машини, са желана цел и за двете воюващи страни.

От ГУР показаха и кадри от своята операция в Покровск. Спецчастите пристигнаха в града с хеликоптери Black Hawk. Руски военни кореспонденти потвърждават за десанта въпреки съобщенията на Министерството на отбраната, че спецчастите са унищожени.