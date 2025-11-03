Русия прати ракети "Кинжал" след съобщенията за новите установки Patriot в Украйна

Русия извърши нов комбиниран въздушен удар по територията на Украйна, използвайки дронове и свръхзвукови ракети "Кинжал", става ясно от съобщенията на Военновъздушните сили на Украйна (ВВС) за атаката в нощта срещу 3 ноември. Вероятната цел е Старокостянтинив в северозападната част на страната, където се намира военно летище, но информацията все още се обобщава. Има данни и за използване на балистични ракети в Днипропетровска и Запорожка област.

Сводката на ВВС сочи за изстреляни три ракети "Кинжал", четири балистични ракети "Искандер - М", както и пет зенитни ракети С-300/С-400 и 138 дрона. Системите за ПВО на Украйна са унищожили една от свръхзвуковите ракети и 115 дрона. Има данни за попадения на ракети и 20 дрона в 11 локации.

Малко преди това украинският президент Володимир Зеленски съобщи в своето вечерно обръщение за 1348-ия ден от пълномащабната война, че Украйна е усилила своята ПВО, след като получи нови установки за системи Patriot от Германия. "Нашите договорки бяха изпълнени - повече системи Patriot сега са в Украйна и се включват в работата", съобщи украинският президент.

Той допълни, че страната се нуждае от още средства за ПВО, за да защити обекти от критичната инфраструктура, и през тази седмица ще бъдат водени разговори за това директно с производителите на отбранителни системи и ракети за тях.

Защитата от балистични ракети изисква многокомпонентна въздушна защита, включваща и бойна авиация, мобилни огневи групи и дронове прехващачи, каза още украинският президент. Пред журналисти в края на миналата седмица той отбеляза, че Украйна не може да използва западни ракети "въздух-въздух" с далекобойност, каквато му се иска, за да бъдат ограничени въздушните атаки.

Той не уточни вида ракети, но според украинското военно издание Defense Express изборът не е голям - американските AIM-120C-8 и AIM-120D-3, които са с далекобойност 120-160 км, както и европейските Meteor, за които е обявена далекобойност от около 200 км.

Европейските ракети обаче са съвместими само със самолетите Rafale F3R и Gripen, както и с някои от последните версии на Eurofighter.

Зеленски: Използваме не само дронове, но и ракети

Украйна все по-често използва не само своите дронове, но и ракети за своите далекобойни удари, съобщи още Зеленски. В последните седмици и двете страни си разменят все по-масирани удари по енергийни съоръжения. Украйна атакува и военни обекти на окупираните територии, които ограничават доставките за армията на предни позиции.

В нощта срещу 3 ноември се съобщава за атака по петролна база в Шахтарск, от която се снабдява руската армия. Продължават и ударите по петролни съоръжения - след масираната атака по терминала в Туапсе, сега под ударите на дроновете за поредна нощ е рафинерията на "Роснефт" в Саратов.

Министерството на отбраната на Русия съобщи за свалени 64 украински дрона, от които по 29 в Ростовска и Саратовска област.

Тръмп: Няма да има "последна капка", която да промени отношението ми за Путин

Няма да има "последна капка", която да покаже, че руският президент Владимир Путин няма намерение да спре да воюва и това да промени отношението на американския президент Доналд Тръмп за действията на руснаците в Украйна. В интервю за CBS той посочи, че на този етап Украйна няма да получи ракети Tomahawk. "Не казвам, че не мога да променя мнението си, но на този етап - не", отбеляза американският президент.

"И за Путин тази война е тежка. Той загуби много войници - възможно милион. И за Украйна е тежко. Това е трудно и за двете страни", каза Доналд Тръмп.

Американският президент се надява, че ще успее да накара Владимир Путин да прекрати войната до няколко месеца, предлагайки му да търгува със САЩ и да "спечели много пари за Русия".

Фокусът на бойните действия се насочва основно към Покровск

Геолокализирани данни показват, че както Русия, така и Украйна постигат тактически успехи в Покровск и бойните действия се ожесточават. Украински военни наблюдатели отбелязват, че все още не може да бъде пресечено навлизането на руските военни в града. Руски военни кореспонденти съобщават, че украинските сили са си върнали зони в северните части на Покровск, а Русия настъпва в централните и южните части, както и около Мирнохрад.

Според украински източници ВСУ постига успехи около Родинске и Червоний Лиман, където действат спецчастите на военното разузнаване, пристигнали преди няколко дни в района.

Според анализатори руското политическо ръководство е наредило бързото превземане на Покровск - до средата на ноември, като доказателство за успехите на руската армия. Операцията по окупиране на Покровск започна през лятото на 2024 г..

Сводката на Генералния щаб на ВСУ за миналото денонощие сочи, че в Покровското направление са регистрирани 68 битки. В съседното Олександривско направление са отблъснати 29 руски атаки. Интензивни са боевете още и в Костянтинивското направление, където ВСУ отбелязва 18 атаки, както и в Купянското направление с 13 бойни действия.

Украйна блокира опитите на руснаците да разширят позициите си в Орихивското направление - около Мала Токмачка, и в последното денонощие не се съобщава за битки там. Руски военни кореспонденти съобщават и за натиск на украинските части в Сумска област, където Русия се опита да създаде "буферна зона" през лятната си офанзива. Настъплението там обаче беше бързо ограничено.

Като цяло данните на ВСУ сочат 162 атаки, което е леко повишение спрямо предишното денонощие, когато бяха около 140, но това е и значително намаление спрямо миналия месец, когато имаше дни с по над 200 атаки по фронтовата линия. Русия е нанесла още и 66 въздушни удара със 134 управляеми авиационни бомби, както и 4900 артилерийски обстрела. Използвани са и 5400 fpv-дрона.

През октомври Русия окупира още 253 кв. км територия

През октомври Русия окупира още 253 кв. км площ и това е почти колкото данните за септември, но и почти два пъти под средното за трите месеца на лятната офанзива. За периода юни - август Русия завоюва общо 1569 кв. км, а за първите два есенни месеца - общо 501 кв. км, сочат изчисленията на украинския военен наблюдател Олександър Коваленко.

Данните показват значително забавяне на темпа на руското настъпление. В последните дни действията са съсредоточени в Покровското направление и по другите части от фронтовата линия се водят спорадични боеве.

От началото на 2025 година Русия е окупирала 3365 кв. км украинска площ.

Електрическите автомобили не могат да преминават през Кримския мост

От 3 ноември влиза в сила забраната за преминаване на електрически и хибридни автомобили през Кримския мост. Причината са опасенията, че в батериите могат да бъдат пренасяни експлозиви. От компанията, управляваща моста, съобщават за сериозни проверки, които ще се извършват на преминаващите автомобили. Собствениците на автомобилите ще трябва да попълват въпросници за моделите на своите автомобили и регистрационните номера.

Собствениците на електрически и хибридни автомобили ще бъдат насочвани към други пътища до окупирания Крим - през окупираните украински области. По моста е забранено движението на камиони.