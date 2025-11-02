Щурм или евакуация - каква е задачата на украинските спецчасти в Покровск?

Отряд за бързо реагиране на украинското военно разузнаване (ГУР) провежда операция в Покровск, потвърди главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) ген. Олександър Сирский. Според медийни публикации частите са пристигнали с хеликоптери Black Hawk в града още преди няколко дни и работят в жилищни квартали в западните части на града, които руските части са обявили за превзети.

Руското Министерство на отбраната съобщи за унищожаването на десетима десантчици, пристигнали с хеликоптер в града, с което е сложен край на работата на ГУР. ВВС и Ройтерс отбелязват по независими един от друг източници, че атаката е много по-мащабна и специалните части продължават своята операция в региона.

Украинските военни наблюдатели коментират, че вариантите за операцията на ГУР са два - стабилизиране на фронта, което може да донесе действително голям успех и връщане на територии до Селидове, окупиран през миналия октомври, или,по-вероятното - подсигуряване на изтеглянето на военните от региона.

Според ВСУ в градската агломерация Покровск - Мирнохрад в момента няма обкръжени украински военни, макар и логистичните линии да са подложени на обстрел с fpv-дронове. Украинците държат коридор с широчина от поне 5 км, през който успяват да извършват доставки и да евакуират ранени. В Покровск има останали около 1200 цивилни жители. Преди войната в него са живели над 60 хил. души.

По оценки на украинските власти в опитите за превземането на Покровск Русия е изпратила армия от 170 хил. души.

Институтът за изучаване на войната (ISW) отбелязва, че руските части настъпват към центъра на града. След блокиране на напредъка им към Костянтинивка, те са изпратили допълнителни части към Покровск и Мирнохрад.

Украинският военен анализатор Костянтин Машовец коментира, че пробивът на руснаците в Добропиля от август вече е изчистен и сега украинските части са в района на Червоний Лиман и Родинске, които обаче очаква руснаците да защитят на всяка цена, защото това ще окаже влияние на битката за Покровск.

Битката за Покровск се ожесточава

Сводката на Генералния щаб на ВСУ за 1347-ия ден от пълномащабната война показва, че битката се съсредоточава в Покровск. Регистрирани са 143 атаки, както и 74 въздушни удари със 143 авиационни бомби, както и 3700 артилерийски обстрела. Русия е използвала и 6200 fpv-дрона.

Съобщава се за 50 битки, водени в Пкровското направление - около Червоний Лиман, Родинске и Мирнохрад, както и в самия град. В съседното Олександривско направление са регистрирани 18 атаки. В Костянтинивка има данни за 19 бойни сблъсъка.

Данните на ВСУ и на руските военни анализатори показват забавяне на бойните действия в Харковска област заради повишаване на водите на реките заради повредения от дронове шлюз на яз. Белгород. През миналото денонощие се съобщава за девет атаки - около селата Вовчанск и Камянка.

Украйна атакува масирано петролни съоръжения в Русия

Частите на ГУР по-често съобщават за своите действия в руския тил, включително и в окупирания Крим. Преди ден те публикуваха информация за взривяването на трите линии на петролопровода "Колцевой" в Московска област. Според разпространените кадри това е станало с взрив на лек автомобил до тръбите. По тях се извършват доставки на горива, включително и авиационно гориво, за руската армия, обясниха от ГУР.

Според оценките щетите са големи и възстановяването може да отнеме известно време, отбелязва украинското военно издание Defense Express.

В нощта срещу 2 ноември дронове атакуваха масирано Краснодарския край и има данни за щети по танкер и по петролния терминал в Туапсе. Това е един от най-големите петролни терминали на Русия (с капацитет за претоварване от 17 млн. тона годишно) и е собственост на "Роснефт". Руски военни кореспонденти съобщават за прекъснати социални мрежи и информационни канали в Telegram, използвани от военните, което ги е оставило без комуникация при масираната атака над Краснодарския край.

По данни на украинската Служба за сигурност (СБУ) от началото на годината са атакувани 160 обекта, свързани с петролната индустрия. Само през септември и октомври са 20, сред които шест рафинерии, терминали и петролопроводи. Това създаде дефицит на горива, които Русия покрива с внос - през октомври вносът от Беларус се е увеличил 30 пъти, сочат данни на руската статистика.

В социалните мрежи има кадри от взривове в нощта срещу 2 ноември и в няколко подстанции - в Липецк, в Железногорск (Курска област), както и в Алчевск в окупираната част на Луганска област. В Крим има данни за пожар край Ялта, в планината Аю-Даг, след атаки с дронове.

Министерството на отбраната на Русия съобщава за 164 свалени дрона тази нощ, от които 39 над акваторията на Черно море, 32 - над Краснодарския край, както и 26 над Крим. Справката потвърждава за атаки в Липецка, Курска, Орловска и Брянска област.

Русия също работи за унищожаване на енергийната инфраструктура на Украйна

През миналата седмица Русия активно работеше за унищожаване на украинската енергетика, пишат руски военни кореспонденти. Те отбелязват, че ударите до този момент не са предизвикали пълен срив в системата, но енергийните компании въвеждат графици с планирано прекъсване на електрозахранването, за да бъде съхранена мрежата.

В нощта срещу 2 ноември са регистрирани удари в Запорожие и в Днипропетровска област по инфраструктурни обекти и жилищни сгради. 58 хил. потребители са без ток в Запорожката област след атаките. Местните власти съобщават и за атака срещу паркинг с товарни автомобилив Одеска област, при която са загинали двама души, а един е пострадал.

Сводката на ВВС на Украйна съобщава за изстреляни 79 дрона и две балистични ракети "Искандер - М". Системите за ПВО са унищожили 67 дрона. Съдбата на едната ракета е неясна, след като военните съобщават за попадения на една ракета и 12 дрона по шест локации.

Украински анализатори отбелязват, че през октомври Русия е нанесла рекорден брой удари с ракети - 269, като 101 от тях са били балистични. Украинските ПВО са успели да свалят само 120 от тях. От началото на годината Русия е изстреляла 1561 ракети по цели в Украйна, като са свалени 56% от тях. Предишният "рекорд" на ракетните обстрели е бил през юни - 238, като тогава свалени са били 176.

Подновена е работата на Трансбалканския газопровод

След почти два месеца отново работи Трансбалканския газопровод - трасето, по което преди години доставяше руски газ за Балканите през територията на Украйна, Молдова, Румъния и се разпределяше в България. Сега потокът е обърнат и по него тестово през лятото бяха направени доставки на газ от Азербайджан за Украйна.

Малко след това руски дронове удариха съоръжението в близост до границата с Румъния.

Украйна е подсигурила средства за закупуване на около 70% от газа, от който се нуждае през зимата и вероятно Трансбалканския газопровод ще бъде едно от трасетата, по които да получи доставки. В своето вечерно обръщение за 1347-ия ден от войната украинският президент Володимир Зеленски отбеляза, че се водят разговори с европейски страни и с Г-7 за подкрепа за енергийната система на Украйна.

Няма изгледи за среща между Тръмп и Путин

На този етап няма необходимост от "оперативно организирана среща" между президентите на САЩ и Русия, коментира пред ТАСС говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. "Хипотетично тя е възможна, но в момента няма необходимост от нея", допълни той. По време на телефонен разговор на 16 октомври Доналд Тръмп и Владимир Путин се разбраха да се видят лично в Будапеща и според съобщенията на американската администрация подготовката за нея беше в ход.

След телефонен разговор между държавния секретар на САЩ Марко Рубио и руския министър на външните работи Сергей Лавров обаче стана ясно, че няма индикации, че Русия е готова на преговори и работата за организиране на срещата беше замразена.