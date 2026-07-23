САЩ проучват изграждане на атомни електроцентрали в морски води

Администрацията на президента Доналд Тръмп проучва възможността за проекти за ядрена енергия, разположени в 3,2 млрд. акра (13 млн. кв.км) федерални води, управлявани от правителството на САЩ, съобщава Bloomberg.

Споразумение, обявено в сряда между Службата за морски минерали към Министерството на вътрешните работи и Комисията за ядрено регулиране на САЩ, има за цел да засили сътрудничеството между агенциите, докато те проучват възможността за разполагане на подводни атомни електроцентрали (АЕЦ).

Засега няма одобрени или планирани проекти за граждански АЕЦ-и във федерални води, но споразумението цели да направи оценка за това дали и как технологията може да бъде „отговорно внедрена“ в бъдеще, заявиха от Службата за морски минерали.

„Потопените реакторни системи се използват безопасно за военноморски приложения от десетилетия, демонстрирайки потенциала си като надежден източник на енергия във взискателна морска среда“, посочва Мат Джакона, изпълняващ длъжността директор на Службата за морски минерали. „Това би могло значително да засили енергийната сигурност на Америка в бъдеще“, допълни той.

Също в сряда Министерството на транспорта на САЩ и пристанището в Лонг Бийч подписаха меморандум за сътрудничество за тестване на малки модулни реактори, или SMR, за търговски кораби и други приложения в пристанището.

„Всичко, което се случва на енергийния пазар, цената на горивото и несигурността около това, засилват аргументите за диверсификация на енергийните ресурси“, каза главният изпълнителен директор на пристанище „Лонг Бийч“ Ноел Хасегаба след подписването. „Сега е подходящият момент да проучим ядрената енергия“, допълни още.

Според Хасегаба базираната в Лонг Бийч компания Bluecore Energy работи с пристанището по научноизследователска и развойна дейност за морски приложения на малки модулни реактори.

„Моят екип и аз взехме технологията за ядрен реактор, която управлява електроцентрали безопасно в продължение на седемдесет години, направихме я по-малка и я поставихме на баржа – електроцентрала, която плава“, посочва Кофи Асанте, основател и главен изпълнителен директор на Bluecore, в изявление, публикувано във вторник.