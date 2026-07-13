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Франция спира ядрените си реактори заради екстремните горещини

EDF спира три реактора в страната, които имат общ капацитет от над 3,6 гигавата

18:07 | 13.07.26 г. 1
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Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Френската държавна енергийна група EDF временно спря три ядрени реактора в неделя, като същевременно предупреди, че може да бъдат коригирани седем други съоръжения по отношение на мощността, тъй като екстремните горещини застрашават енергийната мрежа на страната, съобщава Euronews.

Мярката е свързана с изискване относно опазване на околната среда, за да се избегне изпускането на прекомерно гореща вода в реки, които вече се затоплят заради високите температури на атмосферата.

Атомните електроцентрали използват речна вода за охлаждане на реакторите си, като впоследствие изпуснат загрятата вода обратно в реките.

„Няма риск за ядрената безопасност. Реакторите са способни да работят при условия на висока температура. Тези ограничения са предназначени да защитят водната флора и фауна“, заяви говорител на EDF.

Компанията посочва, че три ядрени реактора в момента са извън експлоатация: втори блок на АЕЦ „Голфеш“, трети блок на АЕЦ „Бюже“ и втори блок на АЕЦ „Шуз“. Тези три реактора разполагат с общ капацитет от 3,65 гигавата (ГВт), което се равнява на около 6% от инсталирания ядрен парк на Франция с мощност от приблизително 61 ГВт.

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EDF заяви, че ядрените реактори са способни да оптимизират производството, като същевременно спазват регулаторните ограничения.

Въз основа на последните метеорологични прогнози, планирано е трети блок на АЕЦ „Бюже“ да остане извън експлоатация до 19 юли, втори блок на АЕЦ „Голфеш“ - до 22 юли, и втори блок на АЕЦ „Шуз“ - до 25 юли.

Графикът и продължителността на тези екологично обусловени прекъсвания на реакторите ще бъдат коригирани според промените в метеорологичните прогнози, подчертава EDF.

Министерството на икономиката на Франция предостави през уикенда изключение от температурните ограничения за температурата на река Рона около АЕЦ „Бюже“, „за да се гарантира сигурността на електропреносната мрежа“, валидно до 20 юли.

EDF заяви, че има план за адаптация, за да се подготви за последиците от изменението на климата, обхващащ ядрените, водноелектрическите централи и другите енергийни дейности във Франция. Според компанията прогнозната стойност на плана е за 8,7 млрд. евро през следващите 15 години.

Планът включва мерки за подобряване на устойчивостта на ядреното производство на енергия по време на периоди на екстремни горещини. Според говорител на EDF една от разглежданите възможности е охлаждането на водата, изпускана от процеса на продухване на съществуващи охладителни кули, преди тя да бъде изпусната в околната среда.

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Последна актуализация: 18:08 | 13.07.26 г.
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Коментари

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1
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гъбко
преди 2 часа
що да не ги спрат ?! я що соларна и вятърна енергия генерират , сигурно вече доближават 40% от микса ... :))) ... мани къде са ги спрели реакторите , ми продължават да изнасят за съседите си ... а пък ние в 19:30 вместо да се гърбят форумните антиваксъре-енергетици с дежурните си приказки , разреждаме батерии с 800МВт за начало ... хаха . въглища , а ?!
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