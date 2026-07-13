„Термоядреният“ отговор на Apple на заплахата от OpenAI

Стив Джобс обяви през 2010 г. „термоядрена война“ срещу операционната система Android на Google, наричайки я „откраднат продукт“. Сега наследникът му започва битка срещу нов и опасен конкурент на Apple, пише Wall Street Journal.

В едно от последните си действия като главен изпълнителен директор на Apple, преди наследникът му Джон Търнъс да поема поста, Тим Кук изстреля ракета срещу OpenAI. В съдебен иск, подаден в петък, Apple твърди, че висш мениджър в OpenAI, който преди е оглавявал екипа по продуктов дизайн в Apple, е участвал в продължила месеци кампания за кражба на търговски данни от Apple.

Макар че все още не е ясно какви доказателства има компанията в подкрепа на всичките си твърдения, искът бе подаден, преди OpenAI да пусне физически продукт и докато технологичната индустрия се надпреварва да създаде устройства с изкуствен интелект, които могат да отведат обществото отвъд епохата на смартфоните. Победителят може да доминира бъдещето точно както iPhone на Apple властва над потребителския пазар през последните 20 години.

„Не се страхувам от Apple, но изпитвам огромно уважение към тях“, заяви главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман в социалната мрежа Х в събота.

Големите технологични конкуренти отдавна се опитват да изместят Apple, но засега Google, Samsung, Meta, Microsoft и Amazon.com търпят неуспех. Сега OpenAI се очертава като нова заплаха. Компанията е създала мощни AI модели и работи по разработването на неопределена „серия устройства“, които да ги използват – устройства, които биха могли да изместят тези на Apple.

Двигателят за иновации на Apple не успя да разработи хитови продукти и функции в областта на изкуствения интелект, което я оставя уязвима от новите участници на пазара. Заведеното от нея дело може да е опит да „сложи прът в колелото“ на OpenAI, например за да забави привличането на служители на Apple, посочват наблюдатели.

Делото напомня на тези, които Apple заведе срещу различни участници в екосистемата на Android, започвайки от 2010 г. – една мащабна правна битка с производители на хардуер, създаващи конкурентни телефони, която продължи осем години.

Основното твърдение тогава, както и сега, беше, че конкурентът е откраднал иновациите на Apple. Apple заяви, че Samsung е копирал iPhone със смартфони, които вече се продаваха в милиони бройки, което Samsung отрече. Компаниите постигнаха споразумение през 2018 г. след дълга и скъпа битка.

В центъра на всяко дело на Apple стоеше предполагаемо нарушение на доверието. Тогавашният главен изпълнителен директор на Google Ерик Шмид беше член на борда на Apple, а компанията му разработваше Android. „Ще унищожа Android, защото това е откраднат продукт“, казва Джобс на биографа си Уолтър Айзъксън.

Apple твърди в новия си иск, че „на всяко ниво… OpenAI краде търговски тайни на Apple“. Служител на по-ниско ниво изглежда е престъпил границата, използвайки данните за логване на служител на Apple, за да получи достъп до сървърите на Apple. Но Apple обвини и шефа по хардуера на OpenAI Тан Тан, че е извличал търговски тайни от служителите ѝ по време на интервюта за работа и че ги е насърчавал да носят „реални части“ от Apple за сесии за представяне на работата си в OpenAI. Тан беше част от Apple в продължение на 24 години, достигайки до поста вицепрезидент на продуктовия дизайн.

Носенето на части на интервю за инженерна длъжност обаче не е необичайно, казват хора, запознати с процеса на наемане в технологичния сектор. Интервюиращите искат кандидатите да разкажат за работата си. Въпросът е дали частите са били чувствителна информация – нещо, за което Apple не представя доказателства и за което иска разкриване на информация, за да се установи.

Говорител на OpenAI заяви: „Нямаме интерес към търговските тайни на други компании. Продължаваме да се фокусираме върху създаването на иновативни технологии, които откриват възможности за хората по целия свят.“ Тан и по-млад служител, Чан Лиу, не са отговорили на молбата за коментар.

В Apple Тан работеше в тясно сътрудничество с Джони Айв, известния шеф на отдела за индустриален дизайн. Айв напусна Apple, за да създаде своя собствена дизайнерска фирма, като по-късно привлече Тан в екипа си. OpenAI купи тази компания, наречена io Products, през 2025 г., за да даде тласък на собствените си усилия за разработване на устройства.

В технологичния сектор съюзниците могат да се превърнат във врагове много бързо. OpenAI осъществи придобиването на io – разкривайки намерението си да откъсне потребителите от екраните на смартфоните – година след като обяви партньорство с Apple за интегриране на ChatGPT в някои части на iPhone.

По-големи компании досега не са успели да накърнят доминиращата позиция на Apple. Смартфонът Fire на Amazon и операционните системи Windows Phone на Microsoft се оказаха провали.

Марк Зукърбърг неведнъж се провали в опитите да надделее над iPhone, включително и с неотдавнашния си опит да създаде алтернативна технологична екосистема, наречена „Метавселена“, като дори преименува и реорганизира компанията си около тази идея. Тя обаче не се наложи. Умните очила Ray-Ban Meta са популярно ново потребителско устройство, но продажбите им са само малка част в сравнение с тези на iPhone.

Илон Мъск също е недоволен от контрола на Apple върху дигиталната икономика. Подразделение на SpaceX съди Apple за поставяне в неравностойно положение на AI приложението му, а компанията в момента разработва прототип на собствено устройство с изкуствен интелект, подобно на смартфон. Apple заяви, че App Store разчита на алгоритми и експертна селекция и не потиска конкурентите.

Иронията в делото на Apple срещу OpenAI е, че самата Apple толкова често е била обвинявана в кражба на идеи на други компании, че това е породило нов глагол – sherlocking (когато Apple въвежда нова функция, която прави инструмент на трета страна излишен – бел.ред.), който е добре познат в технологичния свят.

Apple се опитва да навакса в областта на изкуствения интелект. Чатботът ѝ Siri претърпя дългоочаквана промяна, която ще бъде достъпна за потребителите през есента. Компанията не успя да разработи сама новия изкуствен интелект на Siri и вместо това разчита на Google да го захранва.

Ако новият изкуствен интелект на Siri е безплатен и има по-добра функционалност, ще продължат ли потребителите на iPhone да плащат за ChatGPT?

Тя разполага и с хардуерни предимства. В сърцевината на всяко устройство на Apple се крият мощни чипове, проектирани от самата компания, които са способни на много повече от просто да захранват новата Siri. Apple вече има милиарди потребители, които използват устройствата ѝ, и по-специално iPhone. Ако компаниите, разработващи най-сложните AI модели, искат да достигнат до потребителите, вероятно ще трябва да минат през Apple. И да платят „таксата“ ѝ.

Може би Кук ще успее да спечели време на Търнъс, насъсквайки адвокатите на Apple срещу някой от най-големите AI конкуренти. Но Apple все пак ще трябва да спечели предстоящата битка за устройствата с изкуствен интелект. Това зависи от разработването на продукти – област, в която Търнъс ще трябва да задмине своя предшественик, ако иска да запази наследството на Джобс.