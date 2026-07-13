Южнокорейският индекс Kospi се срина с близо 9%

Повечето азиатски пазари започнаха седмицата на червено на фона на подновеното напрежение в Близкия изток и размяната на нови удари между САЩ и Иран през изминалите дни.

Южнокорейският индекс Kospi се срина с 8,95% в понеделник до ниво от 6806,93 пункта, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq потъна с 4,55% до ниво от 799,36 пункта.

Технологичният сектор остана във фокуса на инвеститорите. Акциите на SK Hynix се сринаха с над 15% в Сеул, отбелязвайки най-големия си еднодневен ценови спад в историята, след силния дебют на производителя на чипове на американската борса Nasdaq. Инвеститорите прибираха печалби и преценяваха перспективите за търсенето на чипове с памет за изкуствен интелект (AI) на фона на силното поскъпване на акциите през тази година.

В петък книжата на компанията поскъпнаха с 13% при дебюта си на Wall Street, което отрази силния интерес на американските инвеститори към акциите на производители на полупроводници, свързани с изкуствения интелект.

Японският бенчмарк Nikkei 225 се понижи с 1,76% до 67 350 пункта, а по-широкият показател Topix отбеляза спад от 0,71% до 4007,49 пункта.

Измерителят S&P/ASX 200 в Австралия остана почти без промяна на ниво от 8808,5 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng напредна с 0,1% до 24 199,5 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай спадна с 1,79% до 4695,38 пункта.