AI търсенето остава силно въпреки преминаването към „максимизиране на стойността“

Акциите на производителите на чипове отбелязват бурно рали през последната година, тъй като инвеститорите залагат на централната роля на сектора на полупроводниците в изграждането на глобалната инфраструктура за изкуствен интелект, пише CNBC.

Подновената волатилност около акциите на производителите на чипове обаче предизвика дебат дали това е признак за по-широко разпространени опасения относно търсенето на изкуствен интелект.

В интервюта за CNBC тази седмица няколко мениджъри от AI сектора опровергаха идеята, че търсенето се забавя, макар и да признаха, че компаниите проявяват по-голяма предпазливост по отношение на разходите за използване на изкуствен интелект.

„Донякъде смятам, че търсенето на изкуствен интелект е почти неограничено“, заяви в сряда пред CNBC Пат Гелсингер, бивш главен изпълнителен директор на Intel и сега генерален партньор в Playground Global, добавяйки, че наличността на енергия е „единственият реален ограничител“.

„Защото колко икономическа стойност получавате от повишената интелигентност? Тя е почти безгранична във всяка възможна индустрия“, добави Гелсингер.

Център за данни, производител на чипове съобщават за ограничения в доставките

Редица фактори подхранват волатилността на пазарите около акциите на компании, свързани с чипове и AI центрове за данни. Съобщението на Meta, че ще продаде излишния си AI изчислителен капацитет, отчасти допринесе за разпродажбата. Макар че акциите на Meta скочиха след новината, ходът повдигна въпроси дали това е знак за по-широко наличен излишен изчислителен капацитет. xAI на Илон Мъск също отдаде под наем излишния си капацитет тази година.

А тази седмица Samsung, една от най-големите компании за чипове за памет в света, прогнозира гигантско увеличение на печалбата, но акциите ѝ поевтиняха. След ръст от над 360% на цената на акциите ѝ през последните 12 месеца пазарът се пита колко още могат да поскъпнат.

Явно нито едно от тези събития е свило търсенето на изчислителна мощност и инфраструктурата зад нея.

„Това, което наблюдаваме по отношение на търсенето, е извънредно. Търсенето е много по-голямо, отколкото можем да задоволим, и това е нашият опит вече известно време“, заяви в четвъртък пред CNBC Марк Бородицки, главен директор по приходите в Nebius. Nebius изгражда центрове за данни, използвайки графични процесори (GPU) на Nvidia.

Андрю Фелдман, главен изпълнителен директор на Cerebras Systems, заяви, че примерът с Meta и xAI, които продават излишния си капацитет, е „уникален“ случай.

„За индустрията като цяло търсенето на изчислителна мощност далеч надхвърля наличния капацитет, а ние имаме недостиг на центрове за данни. Мисля, че като индустрия имаме недостиг на много от ресурсите, необходими за изчисленията“, заяви Фелдман.

Cerebras, която листна акциите си на борсата по-рано тази година, е един от множеството стартъпи в сектора на полупроводниците, които се опитват да се превърнат в основни играчи на пазара на центрове за данни и да се конкурират с Nvidia.

Rebellions, друг стартъп за чипове от Южна Корея, подкрепян от Samsung и SK Hynix, съобщи, че наблюдава подобно голямо търсене.

„Инерцията на AI инфраструктурата [все още] е огромна“, заяви Сунгюн Парк, главен изпълнителен директор на Rebellions.

„Лично аз смятам, че това не е сигнал, който показва, че… всички хипермащабни компании [инвестират прекалено много] в инфраструктурата“, добави Парк във връзка с новините за Meta и xAI.

Lumentum, която продава фотонни и оптични продукти за свързаност в центровете за данни, съобщи, че продуктите ѝ са изчерпани за следващите пет години.

„Опитваме се да увеличим капацитета си колкото се може повече, за да задоволим търсенето, което предвиждаме за следващите пет години“, заяви Майкъл Хърлстън, главен изпълнителен директор на Lumentum.

Акциите на Lumentum са поскъпнали с около 600% през последните 12 месеца, тъй като инвеститорите се насочват към компании, които преодоляват ключови пречки при изграждането на AI центрове за данни.

Разходите на бизнеса ще се „рационализират“

Друга голяма дискусия около търговията с компании за изкуствен интелект е колко са готови да платят предприятията за тази технология.

В компаниите имаше период на т.нар. tokenmaxxing, при който компаниите насърчаваха служителите си да използват колкото се може повече AI, независимо от резултата. Често използваните инструменти бяха тези от авангардни лаборатории като OpenAI и Anthropic.

Сега обаче компаниите се фокусират повече върху възвръщаемостта на инвестициите в AI, особено като се има предвид, че тези авангардни модели остават скъпи в сравнение с предложенията с отворен код от компании като DeepSeek или Alibaba.

Бородицки от Nebius заяви, че tokenmaxxing си заслужава само ако в резултат организацията отбележи възвръщаемост на инвестициите.

„Финансовият директор, който налага строги ограничения и забавя разходите, всъщност трябва да търси стойност или valuemaxxing (извличане на максимално голяма стойност – бел. ред.)“, каза Бородицки, добавяйки, че AI трябва да се прилага за създаване на стойност, която оправдава разходите.

„Сега наблюдаваме преход към по-голяма рационализация. Виждали сме го при всеки технологичен цикъл и тази рационализация определено ще поддържа търсенето“, каза Бородицки от Nebius.

Макар че авангардните AI модели са определяни за най-напредналите, съществува изобилие от модели с отворен код, които са близки по производителност, а някои са по-малко напреднали. Различните модели имат различни възможности, които могат да се използват за конкретни задачи.

Фелдман от Cerebras заяви, че в бъдеще определени модели ще се използват в конкретни ситуации. Например, авангардните модели могат да се използват за по-сложни проблеми, докато някои работни натоварвания ще се прехвърлят към други модели.

„Мисля, че това е като да не ви е нужен огромен автобус, за да отидете до магазина за хранителни стоки“, каза Фелдман.

„Определени работни натоварвания се прехвърлят към един тип изчислителни ресурси, а по-леките – към други, и мисля, че същото ще се случи, докато се учим и ставаме по-опитни във внедряването на изкуствения интелект.“