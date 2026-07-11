Музикалната индустрия въвежда система за разпознаване на песни, генерирани от AI

Седем водещи организации от музикалния сектор обявиха „единен подход“ за въвеждането на етикети, които ще помогнат на слушателите по-лесно да разпознават музиката, създадена с помощта на изкуствен интелект (AI), пише People.

В инициативата участват Асоциацията на звукозаписната индустрия на Америка (RIAA), Международната федерация на звукозаписната индустрия (IFPI), Американската асоциация на независимата музика (A2IM), Световната мрежа на независимата музика (WIN), Асоциацията на независимите музикални компании (IMPALA), Академията за наградите „Грами“, синдикатът SAG-AFTRA и кампанията Human Artistry Campaign.

Новите обозначения ще разграничават музиката като „генерирана от изкуствен интелект“ и „създадена с помощта на изкуствен интелект“. Според съвместното прессъобщение системата е разработена така, че да се адаптира с развитието на технологиите и бъдещите изисквания.

„Феновете искат да знаят дали и по какъв начин генеративният изкуствен интелект е използван в музиката, която слушат. Тъй като човешкото творчество и автентичността са изключително важни за любителите на музиката по целия свят, тези етикети ще осигурят лесно разбираем и широко приложим подход към прозрачността“, заявиха в общо изявление главният изпълнителен директор на IFPI Вики Оукли и председателят и главен изпълнителен директор на RIAA Мич Глейзър.

В изявлението си Оукли и Глейзър признават, че изкуственият интелект вече се използва по много творчески начини, като подчертават, че с разширяването на практиката за обозначаване и развитието на технологиите организацията ще предоставя на феновете още повече информация.

През април музикалната стрийминг платформа Deezer съобщи, че 44% от всички нови песни, качени в услугата, са генерирани от изкуствен интелект. Междувременно Spotify премахна около 75 млн. спам записа от платформата си през септември.

„С навлизането на изкуствения интелект в творческия процес както артистите, така и феновете заслужават ясен начин да бъде показвано кога и как той е използван. Тази инициатива гарантира, че творчеството, авторството и художественият замисъл ще останат в центъра на всяка песен. Възможността артистите сами да разкажат тази история укрепва доверието и допринася за по-устойчивото бъдеще на музиката“, заяви главният изпълнителен директор на Академията за звукозапис Харви Мейсън-младши.

Новата система ще използва два различни символа.

Първият ще обозначава музика, генерирана от изкуствен интелект, и ще се поставя върху записи, при които повечето или почти всички творчески елементи са създадени от AI – например водещ вокал, инструментално изпълнение или цяла композиция, генерирана по текстова команда.

Вторият символ ще обозначава музика, създадена с помощта на изкуствен интелект, когато произведението е създадено основно от хора, но AI е използван за определени творчески елементи.

И други платформи вече въвеждат подобни обозначения. През март Apple Music представи система от изисквания за метаданни, наречена Transparency Tags, а през април Spotify въведе отличителния знак Verified by Spotify, който се присъжда само на автентични изпълнители, отговарящи на определени критерии.

(БГНЕС)