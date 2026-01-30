С какво музикантите изпъкват пред AI

В близко бъдеще очаквам да има инструменти, които ще могат да разпознават дали музиката е създадена от човек или от алгоритъм. Това каза Алек Кирев, музикант и IT специалист, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Според него навлизането на изкуствения интелект в музиката прави създаването ѝ много по-лесно и достъпно, но смята, че с това тя губи част от стойността си, защото не може да компенсира творческия процес и личното преживяване.

„Създаването на музика е вълшебен процес, който осмисля деня ти. Това е толкова магичен и себеутвърждаващ процес, че времето престава да има значение", коментира музикантът.

Той обясни, че се наблюдава тенденция хората да си „поръчват“ музика от AI инструменти. По думите на Алек Кирев тези песни са добре възприети и почти не се различават от създадените от хора. „Единственото, по което може да се разбере, че музиката е генерирана с AI, е неправилното поставяне на ударенията в някои думи. Но хората много се забавляват“, отбеляза той.

Музикантът подчерта, че този тип музика не носи удоволствие, и заяви, че с времето подобен тип „изкуство“ ще бъде възприемано като по-ниска категория, която не може да се конкурира с човешкото творчество.

„Създаването на музика е много "магичен процес“, но творецът трябва да се пребори с алгоритъма в стрийминг платформите, за да бъде музиката му видима“, коментира Алек Кирев. Според него има два варианта – да си плащаш за засилено разпространение или да молиш слушателите си, които харесват творчеството ти, да го споделят.

„Проблемът е, че потребителите често гледат броя гледания и по него преценяват дали нещо си струва. А тези гледания не винаги означават реален интерес, защото може да са платени реклами“, добави музикантът.

Той смята, че конкуренцията също се засилва, защото музиката е толкова достъпна, че губи част от стойността си. Когато нещо изисква усилие, то е по-ценно за хората“, каза Кирев и обърна внимание, че за да достигнеш до хората трябва да представиш завършен пакет с визуализация на концепцията.

