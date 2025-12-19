Алгоритмите ли ще решават достъпа на музикални групи до световната сцена

В миналото музикалните редактори и мениджърите на лейбъли решаваха кой ще бъде чут, днес тази роля е поета от алгоритмите. Този коментар направи Благослав Анастасов, вокалист на групата Hayes & Y, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria.

Той посочи, че за независимите музикални групи достъпът до световната сцена никога не е бил по-лесен технически, но финансовата и творческата цена за пробив става все по-висока.

Според него социалните мрежи и стрийминг платформите предлагат теоретична свобода, но тя идва с конкретна цена. Анастасов обясни, че докато в миналото рекламата в социалните мрежи беше достъпен инструмент за малките групи, днес наситеността на пазара е вдигнала цените до нива, които изискват сериозен бизнес бюджет.

„Алгоритмите често фаворизират вирусно съдържание като домашни любимци, което принуждава музикантите да прилагат допълнителен "напън", за да достигнат до аудиторията си“, отбеляза музикалният артист.

По думите му навлизането на изкуствения интелект в творческия процес е факт, но границата между помощното средство и подмяната на таланта остава чувствителна тема. Вокалистът на Hayes & Y смята, че основното предимство на човека остава неговият личен опит.

„Изкуственият интелект имитира. Той черпи от база данни с всичко, създадено от човечеството. Реално не е чак толкова различно, защото музиката, която създаваш, идва от цялата музика, която слушаш през живота си. Но има и нещо, има личният опит, има човешкият опит, който пресъздаваме с музиката ни“, обясни Анастасов.

Той се надява правенето на музика да не стане прекалено различно в ерата на AI, и добави, че засега не се забелязват особени ефекти от намесата. „AI може да остане удобен инструмент, а и не се знае каква ще бъде реакцията на публиката, която все още може да разграничава оригиналното съдържание от създаденото от машина“, подчерта Анастасов и очаква оригиналносттa на човека да наделеe над технологията.

Целия разговор може да гледате във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването "Бизнес старт" може да намерите тук.