Netflix е инвестирала над 135 млрд. долара във филми и сериали за десет години

През изминалото десетилетие Netflix е инвестирала над 135 млрд. долара във филми и телевизионни сериали, съобщи компанията във вторник, подчертавайки доминиращата позиция на стрийминг гиганта и растежа на развлеченията по заявка.

През същия период Netflix е допринесла с повече от 325 млрд. долара за световната икономика и е създала над 425 хил. работни места в производствения сектор, се посочва в съобщението, цитирано от Ройтерс.

Компанията, базирана в Лос Гатос, щата Калифорния, е една от най-големите платформи за видео стрийминг в света с над 325 млн. платени абонати към края на 2025 г., като е пионер в домашното видео забавление и продуцира оригинални продукти, доминиращи в поп културата.

„Днес представяме „Ефекта Netflix“ – цялостен поглед върху икономическото, културното и социалното въздействие на нашите филми и сериали и как то се разпространява в икономиките, индустриите и ежедневието, ден след ден, седмица след седмица“, заяви съизпълнителният директор на Netflix Тед Сарандос.

Компанията е лицензирала филми и сериали от над 3000 компании, включително обществени телевизионни оператори, се посочва в съобщението.

Заглавията на езици, различни от английски, представляват повече от една трета от всички гледания в сравнение с по-малко от една десета преди десетилетие, посочи Netflix. Филми и сериали извън САЩ, като „Хартиената къща“, „Игра на калмари“ и KPop Demon Hunters, привличат голяма глобална аудитория.

Миналия месец председателят и съосновател на Netflix Рийд Хейстингс реши да напусне компанията в момент, когато тя търси нови пътища за растеж, като например игри и развлечения на живо, докато се бори с по-бавните продажби.