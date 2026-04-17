Netflix не оправда очакванията с прогнозите си, съоснователят Рийд Хейстингс се оттегля

Netflix представи прогноза за второто тримесечие под очакванията на анализаторите, което доведе до срив на цената на акциите в извънборсовата търговия, съобщава Bloomberg.

Пионерът в стрийминг услугите обяви също, че председателят и съосновател Рийд Хейстингс ще напусне борда на директорите на годишното общо събрание на компанията след 29 години, за да се посвети на благотворителност и лични интереси.

За текущото тримесечие Netflix прогнозира печалба на акция от 78 цента, което е под предвидените от Wall Street 84 цента. Прогнозите за приходите за второто тримесечие също бяха сдържани. Netflix заяви, че приходите ще бъдат 12,57 млрд. долара за тримесечието, приключващо през юни, в сравнение с прогнозите за 12,64 млрд. долара, според данни, събрани от Bloomberg. Акциите поевтиняха с около 9% в търговията след новината.

Резултатите са първите, откакто Netflix се оттегли от спорната битка за контрол над Warner Bros. Discovery през февруари. Акциите на компанията пострадаха по време на продължилата месеци борба с Paramount Skydance, тъй като инвеститорите бяха загрижени за размера на дълга, който Netflix ще поеме при евентуална сделка. Wall Street също така се тревожеше, че това е сигнал, че компанията е изчерпала идеите си.

В писмо до акционерите съизпълнителните директори Тед Сарандос и Грег Питърс заявиха, че Warner Bros. „би била чудесен катализатор за нашата стратегия, но само на подходяща цена“.

Paramount придоби Warner Bros. за 110 млрд. долара, а сделката в момента преминава през регулаторна проверка в САЩ и Европа и среща ожесточена съпротива от Холивуд.

По време на конферентен разговор с инвеститори Сарандос заяви, че процесът на наддаване ги е научил на „много неща за сключването на сделки“. Макар сливанията и придобиванията да остават „инструмент, който ни помага да постигнем целите си“, той отбеляза, че оттеглянето от наддаването за Warner Bros. е показало, че „ще продължим да подхождаме към това с голяма дисциплина“.

Сега Wall Street търси признаци, че Netflix може да задържи интереса на абонатите си. Ръководството заяви, че задържането на клиентите се е подобрило във всички региони през първото тримесечие. Компанията повиши абонаментите си през март, като увеличи цената на стандартния си план без реклами с 2 долара до 20 долара на месец.

Приходите са нараснали с 16% през първите три месеца на годината до 12,3 млрд. долара в сравнение с прогнозите за 12,2 млрд. долара. Печалбата на акция за тримесечието възлиза на 1,23 долара спрямо прогнози за 76 цента. Това се дължи отчасти на такса за разтрогване на договора в размер на 2,8 млрд. долара, платена на Netflix от Paramount.

„Това са страхотни цифри. Хората обаче искаха дори по-добри“, заяви Рос Гербер, главен изпълнителен директор на Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management, пред Bloomberg TV. „Те не повишиха прогнозата си за годината, което, мисля, хората се надяваха да стане.“

Сарандос и Питърс се опитаха да успокоят инвеститорите, че остават уверени и имат план за бъдещето, като очертаха три ключови приоритета: предоставяне на повече качествени програми, внедряване на нови технологии и генериране на повече приходи от абонатите. Компанията планира да увеличи разходите за програми през тази година, което е основната причина печалбата ѝ за текущото тримесечие да бъде разочароваща.

По време на разговора с инвеститорите Сарандос заяви, че компанията планира да разшири спортната си програма в цял свят, включително с големи събития като световното първенство по бейзбол, което доведе до рекорден ръст на абонатите в Япония. Той добави, че компанията води преговори и за разширяване на сътрудничеството си с Националната футболна лига.

Netflix планира да пусне обновено мобилно приложение по-късно този месец, което ще включва вертикален фийд за откриване на видео, което според компанията ще улесни потребителите да се ангажират със съдържанието ѝ. В допълнение към филмите и телевизионните предавания Netflix инвестира в предлагането на видеоигри и подкасти.

Отделно от това Netflix съобщи, че заплатите на съизпълнителните директори са спаднали миналата година, като Сарандос е спечелил 53,9 млн. долара, а Питърс – 53,2 млн. долара.

Напускането на Хейстингс бележи края на една ера за пионера в стрийминг индустрията. 65-годишният Хейстингс предостави началния капитал за стартирането на Netflix като услуга за доставка на DVD по пощата и замени съоснователя Марк Рандолф като главен изпълнителен директор през 1999 г. Той ръководи компанията в битката ѝ с Blockbuster Video и беше движещата сила зад преминаването ѝ към стрийминг.

Под ръководството на Хейстингс Netflix въведе услугата в повече от 190 територии, изпреварвайки холивудските студия и изграждайки най-високо оценяваната компания за развлечения в света. Той се оттегли от поста главен изпълнителен директор през януари 2023 г., преотстъпвайки поста на Сарандос и Питърс.