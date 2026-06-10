Най-лошата седмица за биткойна от кризата с FTX насам не вещае нищо добро

Поевтиняването на биткойна под 60 хил. долара миналия петък завърши най-лошата му седмица от колапса на криптоборсата FTX на Сам Банкман-Фрийд през 2022 г. насам.

Силите, които действат в момента, изглеждат почти безобидни в сравнение с тогава, но това все пак тревожи анализаторите, които предупреждават, че скромното възстановяване на криптовалутата може да се окаже краткотрайно на фона на структурни слабости.

Инвеститорите бягат от биткойн борсово търгуваните фондове (ETF), техническите индикатори отслабнаха, очакванията за лихвените проценти се промениха и макар днешната криптозима да е по-мека от предишните, това може да означава, че най-лошото тепърва предстои.

„Вярвам, че ще има по-нататъшно понижение“, посочва Грифин Ардърн, съосновател на Primal Fund, мениджър на активи, според когото „все още сме далеч от истинското дъно“.

Биткойнът се възстанови донякъде, след като се срина с 16% през седемте дни до неделя, най-стръмният му седмичен спад, откакто фалитът на FTX предизвика 23% спад през ноември 2022 г. Това беше кулминацията на година, която никой не иска да си спомня, започнала с краха на стейбълкойна TerraUSD, който заличи стойност за 40 млрд. долара и отприщи верига от корпоративни фалити.

Седмичното ценово изменение на биткойна. Графика: Bloomberg LP

Поевтиняването на биткойна под 60 хил. долара свали монетата до най-ниското ѝ ниво от октомври 2024 г. и я остави да падне с над 50% от рекордния ѝ ценови връх от миналата година от над 126 хил. долара. В сряда криптовалутата изтрива от стойността си 2,4% за денонощието до 61 136 долара.

Разпродажбата от миналата седмица се дължеше отчасти на факта, че компанията биткойн трезор на Майкъл Сейлър Strategy се раздели с малка част от своите активи, отказвайки се от наратива, че никога няма да продава.

Strategy успокои напрежението в понеделник, когато стана ясно, че е купила 1550 биткойна за около 101 млн. долара, много повече от монетите за 2,5 милиона долара, които продаде. Но пазарното доверие може да не бъде възстановено толкова лесно.

Техническите сигнали отслабнаха. Миналата седмица биткойнът падна под 200-седмичната си пълзяща средна – внимателно наблюдаван показател, който много трейдъри използват като индикатор за пазарна подкрепа. Пробив под това ниво може да задълбочи предпазливостта.

И инвеститорите вече са разколебани. Те са изтеглили около 5,5 млрд. долара от листнати в САЩ спот биткойн ETF-и в рамките на 13 последователни дни на нетен отлив на капитал.

Пол Хауърд, старши директор в криптотърговската фирма Wincent, описа настоящия спад като „тих мечи пазар“, защото не е имало голям срив в стил FTX.

„Пробивът под 200-седмичната пълзяща средна предоставя важно потвърждение, че пазарите може да са навлезли в меча фаза“, казва Хауърд.

Промяната в очакванията за лихвените проценти е част от проблема, тъй като перспективата за по-високи разходи по заемите отвлича капитала от по-спекулативни активи като криптовалутите.

Нерешената война между САЩ и Иран и силните данни за заетостта в САЩ доведоха до промяна на пазарите: от очакване Федералният резерв на САЩ да намали лихвените проценти към възможността за увеличението им, включена в ценообразуването.

„Това е огромна промяна в очакванията“, посочва Раджив Соуни, ръководител на отдела за международно портфолио управление в Wave Digital Assets.

Биткойнът също така загуби положителната си корелация с американските акции, докато парите се придвижваха от криптовалутите към АІ компаниите и технологиите, допълни още Соуни, който обаче не очаква връщане към криптовалутите, ако настроенията при акциите се обърнат.

Настоящата корекция все още е по-умерена в сравнение с предишните криптозими. Биткойнът е поевтинял с приблизително 50% спрямо пика си в сравнение със спадове от около 80% при предишни мечи пазари. След пика от 2021 г. на биткойна му отне повече от година, за да достигне дъно, и още 15 месеца, за да възстанови върховете си.

Заради това инвеститорите не бързат да обявят, че е стигнато дъно.

Според Хайдън Хюс, управляващ партньор на Tokenize Capital, компаниите трезори на дигитални активи като Strategy създават „своеобразен риск за криптоиндустрията“. Тези фирми притежават големи количества криптовалута и могат да бъдат принудени да продават, ако финансовите условия се затегнат или цената на акциите им намалее.

По думите на Хюс налице е и систематичен риск, който може да натежи на пазарите на ценни книжа през идните месеци и да се разпространи към криптосектора.

Поевтиняването на биткойна може и да не отговаря на минали цикли, посочи той, но думата „засега“ е надвиснала над него.