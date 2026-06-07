Биткойнът е ранен и изгледите в близко бъдеще не са много добри

Биткойнът започва юни с понижения, тъй като пазарът продължава да се отказва от установения наратив, а ликвидността се обръща към други активи, пише CNBC в материал.

Комбинацията остави водещата криптовалута уязвима за по-нататъшен натиск надолу, докато инвеститорите намаляват риска и капиталът се измества към пазари с по-силен импулс или по-очевидни краткосрочни катализатори като ралито в сектора на чиповете или първичното публично предлагане (IPO) на SpaceX. Биткойнът поевтиня с около 14% през последните 7 дена и се насочва към най-лошата си седмица от февруари, според Coin Metrics.

Това е позната характеристика на криптоциклите: когато основният наратив загуби инерция, ликвидността бързо се измества към други части на пазара. И при липса на нов катализатор, който да подпомогне търсенето, биткойнът става уязвим на резки, доминирани от капиталовия поток ценови движения. Сега трейдърите правят оценка на това какво се очаква да движи следващия етап от цикъла.

В сряда спот биткойн борсово търгуваните фондове (ETF) в САЩ регистрираха своя 13-ти пореден ден — и най-дългата серия досега — на нетни изходящи капиталови потоци, според SoSoValue. Общите активи на фондовете паднаха до 82,8 млрд. долара от 107,8 млрд. долара на 14 май.

Потоците са „основният двигател на поскъпването на биткойна, обяснявайки приблизително 45% от седмичните вариации при възвръщаемостта и най-доброто средство за проследяване на усвояването/апетита им от инвеститорите“, посочва анализаторът на Citi Алекс Сондърс в бележка.

Той добави, че ключовият катализатор за подновен интерес към биткойна от инвеститорите – шансовете за приемане на законопроекта за структурата на криптопазара Clarity Act – все повече се отдалечава, тъй като законодателните приоритети се изместват и самите законодателите остават разделени по ключовите разпоредби на текста.

„Очакваме настроенията да останат вяли, особено след като отделянето от представянето на акциите остава силно изявено, заради липсата на положителни новини на регулаторния фронт или страховете за „търговия на обезценяването“ (обръщането към физически активи заради страхове около фискалната политика и/или инфлацията, бел. ред.) около фискалните позиции“, посочва Сондърс.

Какво се случи тази седмица?

Ключовият фактор през тази седмица беше изненадващата новина в понеделник от Strategy на Майкъл Сейлър, че компанията трезор е продала 32 биткойна за около 2,5 млн. долара – първата ѝ продажба на монети от 2022 г. и втората продажба досега - за да се финансират задълженията за дивиденти по привилегировани акции.

Това представлява по-малко от 0,004% от нейните активи. Въпреки това раздялата с мантрата на Сейлър „никога не продавай биткойни“ за сметка на нов подход, при който резервът от биткойни действа като източник на финансиране, разклати доверието на инвеститорите.

Това доведе до каскада от ликвидации на дълги позиции, които ускориха натиска върху цените в посока надолу. Криптоборсите регистрираха такива ликвидации за 594 млн. долара в рамките на 24-часов период, според CoinGlass.

Екзистенциална криза

В продължение на няколко месеца биткойнът скъса с основните си наративи. Не действа като дигитално злато, което се възползва от геополитическа несигурност, нито пък като хедж срещу инфлация. Също така не се държи като технологична акция с висок бета коефициент (по-волатилна акция, бел. ред.).

Всъщност, докато цената на биткойн е в спад, фондовият пазар отбеляза няколко рекордни върхове. Капиталът се върти другаде, подхранван от инвеститорите, които преследват ралито на чиповете, докато манията им по инфраструктурата с изкуствен интелект нараства. Стойността на производителите на чипове Advanced Micro Devices, Intel и Micron се удвои тази година. Възбудата на частния пазар около компании като SpaceX и Anthropic се превърна в по-голям фокус на инвеститорите, ориентирани към растеж.

Въпреки че не е ясно точно колко капитал е напуснал криптовалутите за сметка на по-горещи сделки, ясно е, че биткойнът губи конкуренцията за допълнителния спекулативен капитал.

„Тъй като пазарът е на исторически върхове от седмици (воден от технологиите), човек би си помислил, че това би била идеална среда за работа на криптовалутите. Но възможно ли е изкуственият интелект и полупроводниците просто да изсмукват цялата излишна ликвидност?“, написа анализаторът на Wolfe Research Роб Гинсбърг в бележка в четвъртък. „В края на краищата, кой с всичкия си разум би предпочел да купи криптовалута точно сега, когато можеш да си затвориш очите, да купиш акции на полупроводникова компания и да имаш 2-3 пъти повече от инвестицията си след няколко седмици“, допълва той.

Пътна карта занапред

В понеделник инвеститорите ще научат дали Strategy е купувала, продавала или е била неактивна през тази седмица. Ако компанията се завърне като агресивен купувач след малката си, но значителна продажба миналата седмица, това може да помогне за стабилизиране на настроенията.

Ако докладът покаже, че е продала или е била неактивна, това вероятно ще накара трейдърите да се притеснят още повече за един от най-важните източници на структурно търсене в криптосектора.

„Когато Strategy за последно продаде биткойни... тя изкупи обратно повече, отколкото продаде само 2 дни по-късно“, казва Джеф Кендрик от Standard Chartered. „Този ​​път подозирам, че купуването след продажбата ще бъде по-агресивно – мисля, че или 10 пъти (+ 320 биткойна), или 100 пъти (+ 3200 биткойна). Ако съм прав, въпросът е как ще го приемат пазарите? Бих го видял като предварителен знак, че дъното е достигнато и предвид тази логика подозирам, че продажбите през уикенда ще бъдат приглушени“, посочва още.

По-нататък, посочват от Wolfe Research, макар биткойнът да е скъсал с определящите си наративи, типичният му четиригодишен цикъл – три години на растеж, последвани от една година на спад – все още е добър ориентир, въпреки че може да означава търговците да останат заседнали в този мечи пазар още много месеци напред.

„Продължаваме да се придържаме към 4-годишния цикъл“, казва Гинсбърг. „Със среден период от връх до дъно от 381 дни и средно понижение от 79% се предполага, че цената ще достигне дъно под 40 хил. долара в края на октомври. Въпреки че нищо никога не е идеално, не виждаме причина да го отписваме – особено след като тези цели остават до голяма степен на линия“, отбелязва още той.