Биткойн ETF-ите в САЩ записаха най-дългата серия на отлив на средства в историята си

Инвеститорите са изтеглили пари от американските спот биткойн борсово търгувани фондове (ETF) за девета поредна сесия – най-дългата серия на нетни тегления от пускането на продуктите на пазара. Това подчертава охладеното търсене на най-голямата криптовалута въпреки ралито на по-широкия пазар на рискови активи.

Листнатите в САЩ фондове отчитат нетен отлив на капитал за около 2,8 млрд. долара от 15 до 28 май, според данни, събрани от Bloomberg. Поредицата от девет търговски сесии е най-дългата такава, откакто ETF-ите бяха пуснати през януари 2024 г. и определени тогава за едни от най-успешните дебюти на фондове на Wall Street.

Дневен нетен поток на средства към и от търгуваните в САЩ биткойн ETF-и. Графика: Bloomberg LP

Продуктите отвориха пътя за по-широк набор от институционални инвеститори и инвеститори на дребно към биткойн експозиция чрез регулирани инструменти. В същото време потокът на капитал към и от тях се превърна в ключов измерител за апетита към криптовалутата.

Последната серия изтегляния на средства е факт на фона на нови признаци на умора на криптопазара. Откакто пазарът се срина на 10 октомври миналата година, криптоцените се затрудняват да си върнат позиции и остават като цяло под напрежение.

Биткойнът се търгува за 73 614 долара минути преди 11:30 ч. българско време, което е ръст от 0,4% за денонощието и понижение от над 40% спрямо рекорда, достигнат през октомври.

Отливът на средства от ETF-ите ярко контрастира с покупките на акции. Индексите Nasdaq и S&P 500 достигнаха рекорд в САЩ в четвъртък, а в Азия Kospi и Topix също отбелязаха нови върхове.

„Докато другите рискови активи приветстваха съобщенията за възможно 60-дневно удължение на примирието в Близкия изток, биткойнът става все по-изолиран от по-широкия спектър на риска“, коментира Тони Сикамор, анализатор на IG Australia. „Дори и вчерашната публикация в социалните мрежи, в която президентът Тръмп обяви: „Никога няма да предадем криптовалутите“, не успя да осигури по-значима подкрепа“.