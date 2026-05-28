Цената на биткойна стигна 6-седмично дъно заради нови икономически тревоги

Цената на биткойна спадна до най-ниското си равнище от поне шест седмици на фона на притеснения за икономическите прогнози и отлив на капитал от американските борсово търгувани фондове (ETF), съобщава Bloomberg.

Най-старата криптовалута поевтинява с 3,7% за денонощието минути след 9 ч. до 72 881 долара, което е най-ниската ѝ цена от около 14 април насам.

Етерът също поевтинява осезаемо с 4,8% до 1975 долара, а рипълът - с 3,6% до 1,28 долара.

Цената на биткойна през последното денонощие. Графика: CoinGecko

Притесненията, че продължаващият конфликт между Иран и САЩ ще ускори инфлацията и ще доведе до увеличение на лихвените проценти, тревожат инвеститорите макар и акциите да поскъпват до рекордни стойности заради оптимизма около изкуствения интелект.

В същото време американските ETF-и бележат нетен отлив на капитал от около 1,5 млрд. долара от началото на май.

Отслабването на биткойна изглежда предимно водено от макрофактори, не толкова от криптоспецифични явления, коментира Шон Макнълти от FalconX. По-високата доходност по американските държавни ценни книжа и поскъпналият долар затягат финансовите условия, докато отливът от ETF-ите и съобщенията за продажби на iShares Bitcoin Trust – най-големият биткойн ETF – също влошава настроенията, допълва той.

По думите на Тони Сикамор, анализатор на IG Markets, криптотрейдърите са заели по-предпазлива позиция в очакване на напредък в Близкия изток.