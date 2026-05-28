IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

Цената на биткойна стигна 6-седмично дъно заради нови икономически тревоги

Притесненията, че продължаващият конфликт между Иран и САЩ ще ускори инфлацията и ще доведе до увеличение на лихвените проценти, тревожат инвеститорите

09:24 | 28.05.26 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Цената на биткойна спадна до най-ниското си равнище от поне шест седмици на фона на притеснения за икономическите прогнози и отлив на капитал от американските борсово търгувани фондове (ETF), съобщава Bloomberg.

Най-старата криптовалута поевтинява с 3,7% за денонощието минути след 9 ч. до 72 881 долара, което е най-ниската ѝ цена от около 14 април насам.

Етерът също поевтинява осезаемо с 4,8% до 1975 долара, а рипълът - с 3,6% до 1,28 долара.

Цената на биткойна през последното денонощие. Графика: CoinGecko Цената на биткойна през последното денонощие. Графика: CoinGecko

Притесненията, че продължаващият конфликт между Иран и САЩ ще ускори инфлацията и ще доведе до увеличение на лихвените проценти, тревожат инвеститорите макар и акциите да поскъпват до рекордни стойности заради оптимизма около изкуствения интелект.

В същото време американските ETF-и бележат нетен отлив на капитал от около 1,5 млрд. долара от началото на май.

Отслабването на биткойна изглежда предимно водено от макрофактори, не толкова от криптоспецифични явления, коментира Шон Макнълти от FalconX. По-високата доходност по американските държавни ценни книжа и поскъпналият долар затягат финансовите условия, докато отливът от ETF-ите и съобщенията за продажби на iShares Bitcoin Trust – най-големият биткойн ETF – също влошава настроенията, допълва той. 

По думите на Тони Сикамор, анализатор на IG Markets, криптотрейдърите са заели по-предпазлива позиция в очакване на напредък в Близкия изток.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google
Последна актуализация: 09:24 | 28.05.26 г.
цена на биткойна криптовалути
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Криптопазар и дигитални активи виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още