Американската армия нанесе нови "отбранителни удари" срещу Иран

Американската армия тази нощ нанесе нови "отбранителни удари" срещу Иран, а президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че предстоящите междинни избори няма да повлияят върху стратегията му спрямо Ислямската република, предаде Associated Press.

По-рано новинарска агенция Фарс предаде, че в 1:30 ч. местно време в района на иранския пристанищен град Бандар Абас са се чули три взрива. Противовъздушната отбрана на града бе "активирана за няколко минути".

Междувременно представител на американската армия заяви за Ройтерс, че САЩ са нанесли удари по военен обект, оценяван като източник на заплаха за американските сили в региона, както и за търговското корабоплаване в Ормузкия проток.

AP от своя страна предаде, като се позова представители на Вашингтон, че силите на Централното командване на САЩ са свалили четири ирански дрона камикадзе в района на Ормузкия проток. САЩ са поразили и иранска наземна станция за управление на безпилотни летателни апарати в Бандар Абас, която е била в готовност да изстреля пети дрон.

По-рано в сряда Тръмп заяви на правителствено заседание, че САЩ напредват в усилията за урегулиране на конфликта, въпреки че преговорите между Вашингтон и Техеран все още не са дали ясен резултат.

Тръмп се стреми към сключването на споразумение за отварянето на Ормузкия проток. Освен това президентът се нуждае от убедителен аргумент, че ядреният капацитет на Иран е отслабен достатъчно, за да може САЩ да обявят победа и да се сложи край на конфликта, който няма голяма подкрепа сред републиканците, отбелязва AP.

Тръмп отхвърли твърденията, че насрочените за ноември междинни избори могат повлияят на стратегията му спрямо Иран. "Не ме интересуват междинните избори", заяви в сряда американският лидер.

САЩ нанесоха удари в Южен Иран и в понеделник, като посочиха, че целта е била да се защитят "американските войски от заплахи, създавани от иранските сили".

Председателят на комисията по национална сигурност към иранския парламент Ебрахим Азизи тази нощ заяви, че реториката на Тръмп "няма да принуди Ислямската република да се откаже от исканията си за обогатяване на уран, за контрол върху Ормузкия проток, както и за отмяна на санкциите срещу страната".

"Очевидно е, че Тръмп, търсейки изход от този стратегически застой, редува заплахите с призиви за споразумение", написа Азизи в социалната мрежа Екс.

Системите за противовъздушна отбрана на Кувейт са отразили атака с дронове и ракети

Кувейтската армия съобщи днес, че системите ѝ за противовъздушна отбрана прехващат вражески ракети и дронове, но не уточни откъде идват те.

Армията заяви, че грохотът на експлозии, който се чува в страната, е резултат от работата на системите за ПВО, неутрализиращи заплахите. Тя призова гражданите да спазват указанията за сигурност и безопасност, издадени от властите.

Съобщението бе направено след американските удари по-рано днес.

Иран потвърди американската атака и заяви, че е нанесъл удар по американска военновъздушна база в 4:50 ч. сутринта (01:20 ч; по Гринуич), след като САЩ са атакували рано тази сутрин район близо до летището на пристанищния град Бандар Абас. Иран не уточни къде се намира базата.

Кувейт, където е разположена американска военновъздушна база, не уточни, че заплахите са били ирански.

САЩ наложиха санкции върху новосформиран ирански орган за контрол на Ормузкия проток

САЩ наложиха санкции върху орган, който Иран сформира, за да контролира корабоплаването през Ормузкия проток, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на американското министерство на финансите.

Ислямската република обяви на 15 април, че официално създава нова структура, наречена Управление за контрол върху Персийския залив (Persian Gulf Strait Authority).

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция затвори стратегически важният морски път, през който минават около 20% от световните доставки на петрол и втечнен природен газ, на 28 февруари, след като Израел и САЩ атакуваха Ислямската република.

В публикуваното в сряда изявление на американското министерство на финансите пише, че всеки, който си сътрудничи с Управлението за контрол върху Персийския залив, може да попадне под американски санкции.

"Поредният опит на иранските военни да изнудват глобалната морска търговия е доказателство, че инициативата "Икономическа ярост" е довела режима отчаяна нужда от пари", заяви американският министър на финансите Скот Бесънт.

Управлението за контрол върху Персийския залив миналата седмица публикува карта, с която потвърждава претенциите на Техеран над широк участък от стратегическия морски път.

/БТА/