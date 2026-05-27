Собственикът на The Mall придобива и Galleria Burgas за 122 млн. евро

Южноафриканската компания за инвестиции в недвижими имоти Hyprop съобщи, че придобива търговския център Galleria Burgas от MAS Property Holding, листната на борсата в Йоханесбург, за сумата от 122,2 млн. евро.

Придобиването, което е осъществено от дъщерното дружество на Hyprop, Balkan Retail, ще бъде финансирано чрез приходите от продажбата на 50% от търговския център Woodlands Boulevard в Южна Африка и предишни увеличения на капитала, съобщава Hyprop.

Като част от сделката компанията ще поеме и първостепенния дълг на Galleria Burgas от 73,3 млн. евро.

Сделката е част от дългосрочната стратегия на Hyprop за разширяване на портфейла ѝ с активи в Източна Европа с висококачествени търговски площи, повишаващи печалбите, в предпочитани географски региони, отбелязва компанията.

В България Hyprop е собственик и на търговския център The Mall на бул. „Цариградско шосе“. Тя придоби столичния мол през 2017 г. в сделка за 176 млн. евро. През 2019 г. търговският център беше разширен с прибавянето на още 12 хил. кв. м към площта му и 40 нови магазина. Стойността на инвестицията беше близо 24 млн. евро.

„Тази сделка показва силното ни доверие в търговските площи в Източна Европа. Разширяването в този динамичен регион, и по-конкретно в България, ни позволява да се възползваме от задълбочените си познания за пазара и укрепва присъствието ни“, коментира главният изпълнителен директор на Hyprop Морн Уилкен.

Hyprop планира да въведе стратегически промени в Galleria Burgas, включително премествания, преустройство на магазини, оптимизация на наематели и нови източници на приходи.

Galleria Burgas отвори врати през 2012 г. и разполага с над сто магазина върху брутна отдаваема площ от 36 700 кв. м. Търговският център премина през мащабна реконструкция през 2024 г.

Hyprop притежава и управлява портфейл с търговски площи, оценяван на 2,2 млрд. евро в Южна Африка и Източна Европа. В Югоизточна Европа компанията е собственик още на Skopje City Mall в Скопие, City Center one East и City Center one West в Загреб.

Освен Galleria Burgas MAS продава и активи в Румъния, като се очаква да набере общо 369,4 млн. евро след приспадане на банковите заеми и данъците. Фондът остава собственик на търговския център Galleria в Стара Загора.

MAS съобщи, че е постигнала споразумения за продажбата на дялове в осем от дъщерните си дружества, които са собственици на шест ритейл парка в Румъния. Купувачът е AFI Europe, собственост на AFI Properties, която е водеща компания в областта на търговските и офис площи в Централна и Източна Европа. Цената на сделката е 197,7 млн. евро, а общата брутна отдаваема площ на ритейл парковете е 125 500 кв. м.

Набраният капитал от продажбата на активите в Румъния и България ще бъде насочен към благоприятни възможности, при които перспективите за дългосрочно натрупване на доходност са най-привлекателни, се посочва в съобщение на MAS.

Очаква се сделката за мол Galleria Burgas да бъде финализирана до 31 юли 2026 г. след одобрение от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и потвърждение от финансиращите банки.

Имотите на MAS в Румъния са ганерирали нетна оперативна печалба от 8,9 млн. евро за шестте месеца до 31 декември 2025 г., а Galleria Burgas е постигнал печалба от 4,8 млн. евро. Среднопретегленият месечен наем на квадратен метър в мола в Бургас към края на миналата година достига 21,93 евро.

MAS Real Estate придоби двата мола в Бургас и Стара Загора през април 2017 г. за 62 млн. евро от полската инвестиционна компания Globe Trade Center (GTC). Трансакцията беше осъществена чрез дъщерното дружество PKM Investments. Управлението беше съвместно с Prime Kapital, с която MAS оперира и в Румъния. В северната ни съседка компанията е собственик и на офис сграда, два жилищни проекта и молове, има и ритейл парк в Полша.