Горещините в Европа водят до тропически нощи и ръст в продажбите на вентилатори

Първата голяма гореща вълна в Европа този сезон ще обхване столици от Лондон до Париж и Мадрид до края на седмицата, като подобри температурни рекорди и тласне нагоре търсенето на електроенергия, предава Bloomberg.

В понеделник Великобритания имаше най-ранната си „тропическа нощ“, като температурите не паднаха под 20 градуса по Целзий, преди да регистрира най-горещия си ден през май във вторник. Температурите в Кю Гардънс в Лондон достигнаха 35,1 градуса по Целзий. Във Франция през май бяха поставени редица регионални рекорди за най-високи температури, включително 35,8 градуса по Целзий в Ла Рош-сюр-Йон в западната част на страната. Метеорологичната служба Météo-France прогнозира температури от 39 градуса по Целзий през следващите дни.

Горещините са отлична новина за някои търговци. Във Великобритания Currys регистрира ръст на продажбите на вентилатори и други продукти за охлаждане с 2758% на годишна база в дългия уикенд през май. John Lewis Partnership отчете увеличение с 800%, а продажбите на детски басейни са нараснали със 700% спрямо предходната седмица. Британският търговец на електроуреди AO World обяви сходни ръстове на продажбите.

Очаква се силните горещини да отслабнат към края на седмицата, но изключително горещото начало на сезона засилва опасенията, че климатичните промени водят до все по-екстремни метеорологични явления, а Европа се затруднява да се приспособи към тях. Според метеоролозите дългосрочните прогнози сочат, че предстоят още горещи вълни за най-бързо затоплящия се континент в света, тъй като продължителната жега изсушава почвите и увеличава риска от по-високи температури.

За четвъртък в Англия са в сила предупреждения за здравето заради горещините, като за южната част на страната са обявени предупреждения от втора степен. Франция въведе предупреждения от втора степен за високи температури в сряда в западната част на страната.

Топлинният купол блокира облаците и допринесе за бурното нарастване на производството на слънчева енергия, което доведе до рекорди в доставките във Великобритания. Необичайно слънчевото време се очаква да се задържи през тази седмица, като производството на слънчева енергия ще бъде особено високо там, както и във Франция, Германия и по-голямата част от Северозападна и Централна Европа, сочи анализ на Бен Дейвис от MetDesk.

Франция преживява необичайно горещи вечери, като най-ниските нощни температури в страната във вторник спаднаха едва до 22,1 градуса по Целзий в северния град Динар.

През уикенда високите температури ще се изместят на изток, тъй като по-хладен въздух нахлува от Атлантическия океан. Във Великобритания първото успокоение ще дойде от промяна към по-североизточни ветрове, които ще донесат по-свеж и хладен въздух.