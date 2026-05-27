S&P 500 и Nasdaq Composite бележат ръст, цената на петрола леко спада*

Американският широк борсов индекс S&P 500 и технологичният измерител Nasdaq Composite се повишават в сряда, след като цените на петрола спаднаха заради информация, че споразумение между САЩ и Иран би възстановило трафика през Ормузкия проток в рамките на един месец. Това се случи ден след като и двата показателя достигнаха нови рекордни стойности, докато технологичният подем, водено от производителя на чипове памет Micron Technology, продължи, предава CNBC.

S&P 500 се повишава леко с 0,07%, докато Nasdaq Composite нараства с 0,1%. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average добавя около 0,2%.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 3,66% до 95,94 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 4,32% до 89,83 долара за барел.

Акциите на Micron Technology поскъпват с близо 5%, добавяйки още стойност към впечатляващото ѝ рали, при което цената на книжата скочи с 19% във вторник. Така компанията за първи път достигна пазарна капитализация над 1 трлн. долара.

Инвеститорите се насочиха към производителите на чипове за памет като предпочитан начин да се възползват от бума в сектора на изкуствения интелект (AI). Южнокорейският конкурент на Micron - SK Hynix – по-рано също достигна пазарна стойност от 1 трлн. долара.

Micron Technology, чиито акции са поскъпнали повече от три пъти тази година, получи допълнителен тласък във вторник, след като UBS заяви, че цената на акциите може да се удвои отново благодарение на дългосрочни договори, подписвани от доставчици на памет за подпомагане внедряването на AI технологии.

Инвеститорите са окуражени и от изявления на американския президент Доналд Тръмп, според които преговорите с Иран за прекратяване на войната „напредват добре“. Макар САЩ да извършиха удари „в рамките на самозащита“ в южната част на Иран във вторник, говорителят на Централното командване Тим Хоукинс заяви, че страната е проявила „сдържаност по време на продължаващото примирие“ между двете държави.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,465%, а тази по 30-годишните - до 5,004%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,09% до 99,076 пункта.

Златото поевтинява с 1,96 на сто и се търгува на цена от 4414,2 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.