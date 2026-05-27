България е сред трите страни в ЕС с най-много жени в информационните технологии

През 2025 г. 5% от всички заети в Европейския съюз (ЕС) са работили в в сферата на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), сочат актуалните данни на Евростат. Това са общо 10,45 милиона души, като делът им непрекъснато расте, макар и с леко забавяне в последните години.

Спрямо 2024 г. делът им е нараснал с 0,1 процентни пункта и с 1,5 пр. п. от 2015 г. насам.

Източник: Евростат

Специалистите в сферата на информационните и комуникационни технологии са се увеличили през 2020 г. (със 7,1%) и през 2021 г. (с 5,7%), но ръстът се забавя през следващите години – с годишно нарастване от 4% между 2022 г. и 2023 г., 4,5% между 2023 г. и 2024 г. и с 2,6% между 2024 г. и 2025 г. Въпреки забавянето в последно време в сектора се наблюдава постоянен ръст през десетилетието, което доказва, че може да устои на икономическите колебания, отчитат от Европейската статистическа служба.

Най-сериозен ръст на заетите в сектора през 2025 г. отбелязва Швеция – с 8,9% от всички заети, следвана от Люксембург (8,7%) и Финландия (7,8%). Най-малко са специалистите по ИКТ в Гърция (2,5%), Румъния (2,7%) и Италия (3,8%).

В България нивото е близко до средното за ЕС – 4,8%, като през последните години се наблюдава непрекъснат ръст – 3% през 2019 г., 3,3% през 2020 г., 3,5% през 2021 г., 3,8% през 2022 г., 4,3% през 2023 г. и 4,6% през 2024 г.

Доминират мъжете

Традиционно в сектора продължават да работят предимно мъже. Средно за ЕС 80,5% са мъжете, докато жените съставляват 19,5% от заетите. Спрямо 2015 г. делът на жените е нараснал с 3 процентни пункта.

Източник: Евростат

България е една от трите държави в ЕС с най-висок дял на жени, работещи в информационните и комуникационните технологии – 25% при 75% мъже. Другите страни с висок дял на жените в сектора са Румъния – 27,8% и Латвия – 25,9%. Най-големи са разликите в Чехия, където заетите в ИКТ жени са 12,9%, Унгария (15%) и Словакия (15,5%).