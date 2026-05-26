Даниела Грозева: Очакванията на купувачи и на продавачи на жилищни имоти се сближават

Очакванията на купувачи и на продавачи на жилищни имоти се сближават. Този коментар направи Даниела Грозева, председател на Национално сдружение Недвижими имоти (НСНИ), в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Според нея жилищният пазар в България през първите пет месеца на тази година се нормализира. Наблюденията на експерта показват, че купувачите вземат по-трудно решение и го правят по-информирано – не на базата, че ще изпуснат имот, защото цените може да се повишат, а на база дали няма да сгрешат в избора си.

„Това удължава времето за вземане на решение за покупка на жилище, то е по-информирано и това е добре, тъй като се получава подем в качеството на имотния пазар в България“, посочи Грозева.

Тя отбеляза, че няма индикации за рязък спад на цените на жилищата, тъй като за това са нужни определени фактори – „рязко да спре кредитирането, да възникне сериозна безработица, да се получи силен финансов шок“.

Наблюденията на експерта са, че хората, които придобиват жилище с помощта на ипотечен кредит, са направили дългосрочна програма за погасяването на дълга си и за покупка на качествен имот. Това Грозева преценява като показател за по-зрял пазар в момента. Тя обаче е на мнение, че в следващите години ще възникне проблем с достъпността на жилищата, тъй като „цените на жилищните имоти нараснаха бързо, а заплатите – не чак с такива темпове“.

Председателят на НСНИ смята, че в бъдеще предприемачите трябва да синхронизират очакванията си спрямо пазара. „Строителният сектор в България продължава да се развива, но строителите и инвеститорите трябва да синхронизират очакванията си спрямо пазара, също както продавачите на вторичния пазар“, препоръча Грозева.

По думите ѝ потребителите търсят по-качествени имоти, по-информирани са и „не са склонни да сключат договори на прима виста“, което ще е предизвикателство за строителите и инвеститорите.

„В България има хора, които са на етап в живота си, в който търсят енергоспестяващи къщи, дървени жилища, умни домове, но такива имоти се проектират и продават много рядко“, посочи Грозева и добави, че в масовия случай хората се ориентират към стандартни имоти на вторичния пазар.

Тя смята, че българите нямат културата да изискват енергиен паспорт, въпреки че банките започват да го изискват при кредитирането. Грозева напомни, че основен фактор на жилищния пазар у нас е миграцията и по думите ѝ, от правителството и общините зависи да развият инфраструктурата в по-малките населени места, за да привличат млади хора. „Бизнесът и браншови организации като НСНИ могат да участват в решенията на държавно ниво в сектора, тъй като най-добре познаваме проблемите, но трябва да се работи в това направление“, каза още тя.

