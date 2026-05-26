IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

Даниела Грозева: Очакванията на купувачи и на продавачи на жилищни имоти се сближават

В следващите години ще възникне проблем с достъпността на жилищата, посочи председателят на Национално сдружение Недвижими имоти

22:30 | 26.05.26 г. 2
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Димитър Кьосемарлиев/ Investor Media Group
Снимка: Димитър Кьосемарлиев/ Investor Media Group

Очакванията на купувачи и на продавачи на жилищни имоти се сближават. Този коментар направи Даниела Грозева, председател на Национално сдружение Недвижими имоти (НСНИ), в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Според нея жилищният пазар в България през първите пет месеца на тази година се нормализира. Наблюденията на експерта показват, че купувачите вземат по-трудно решение и го правят по-информирано – не на базата, че ще изпуснат имот, защото цените може да се повишат, а на база дали няма да сгрешат в избора си.

„Това удължава времето за вземане на решение за покупка на жилище, то е по-информирано и това е добре, тъй като се получава подем в качеството на имотния пазар в България“, посочи Грозева.

Тя отбеляза, че няма индикации за рязък спад на цените на жилищата, тъй като за това са нужни определени фактори – „рязко да спре кредитирането, да възникне сериозна безработица, да се получи силен финансов шок“.

Наблюденията на експерта са, че хората, които придобиват жилище с помощта на ипотечен кредит, са направили дългосрочна програма за погасяването на дълга си и за покупка на качествен имот. Това Грозева преценява като показател за по-зрял пазар в момента. Тя обаче е на мнение, че в следващите години ще възникне проблем с достъпността на жилищата, тъй като „цените на жилищните имоти нараснаха бързо, а заплатите – не чак с такива темпове“.

Председателят на НСНИ смята, че в бъдеще предприемачите трябва да синхронизират очакванията си спрямо пазара. „Строителният сектор в България продължава да се развива, но строителите и инвеститорите трябва да синхронизират очакванията си спрямо пазара, също както продавачите на вторичния пазар“, препоръча Грозева.

По думите ѝ потребителите търсят по-качествени имоти, по-информирани са и „не са склонни да сключат договори на прима виста“, което ще е предизвикателство за строителите и инвеститорите.

„В България има хора, които са на етап в живота си, в който търсят енергоспестяващи къщи, дървени жилища, умни домове, но такива имоти се проектират и продават много рядко“, посочи Грозева и добави, че в масовия случай хората се ориентират към стандартни имоти на вторичния пазар.

Тя смята, че българите нямат културата да изискват енергиен паспорт, въпреки че банките започват да го изискват при кредитирането. Грозева напомни, че основен фактор на жилищния пазар у нас е миграцията и по думите ѝ, от правителството и общините зависи да развият инфраструктурата в по-малките населени места, за да привличат млади хора. „Бизнесът и браншови организации като НСНИ могат да участват в решенията на държавно ниво в сектора, тъй като най-добре познаваме проблемите, но трябва да се работи в това направление“, каза още тя.

Свързани статии

Защо професионалната общност оценява високо конкурса REAL ESTATE AWARDS? Кои са критериите, по които се определят качествата на услугите на потребителите? Какви са добрите практики, които стимулират пазарните участници? Трябва ли да се стесни входът в брокерската професия?

Вижте целия коментар във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването „В развитие“ можете да гледате тук.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google
Последна актуализация: 20:02 | 26.05.26 г.
Bloomberg TV Bulgaria В развитие Даниела Грозева жилищен пазар инвестиции в имоти цени на жилищата икономиката на България Национално сдружение Недвижими имоти
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Анализи виж още

Коментари

Добави коментар
2
rate up comment 2 rate down comment 0
Скъсана_Ушанка
преди 3 часа
Хаха, хич не им се казва, че цените тръгнаха надолу и скоростта се засилва.. :))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 1 rate down comment 0
August
преди 4 часа
Ах, недей ...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още