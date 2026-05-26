Повлече ли крак Великобритания за европейската политика в доверието към установените партии

Случващото се във Великобритания е актуално за европейската политика, тъй като центризма и установените партии губят доверие. Този коментар направи политологът Мила Мошелова в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Според нея световната икономика дава силно отражение на Острова, което допълнително усложнява обстановката. „Местните избори във Великобритания показаха, че лейбъристите губят позиции в цялата страна. Притиснати са от Reform UK на Найджъл Фараж и Зелените, докато губят подкрепа и в Уелс и Шотландия. Киър Стармър е силно критикуван, че не успява да изпълни изборните си обещания за стабилизиране на икономиката, инфлацията и стандарта на живот“, посочи Мошелова.

По думите на политолога аргументите по отношение на имиграцията и социалния състав на британското общество също са доста силни, макар и говоренето на Reform UK да не отговаря съвсем на реалността. Мошелова подчерта, че усещанията са, че лейбъристката партия губи почва под краката си.

Тя посочи, че темата с жилищата е изключително актуална в цяла Европа. „Това е дългогодишен проблем в страната, а цените, които надминават стандарта на жителите, е сериозно предизвикателство. Социалните теми са на дневен ред и това засяга здравеопазването и достъпа до социални и образователни услуги“, изброи проблемите в различни области политологът, свързани и с политическите сътресения в страната.

Мошелова припомни, че желание за приближаване към Европа има и правителството на Стармър, който даде този знак от самото начало на управлението си. Тя посочи, че в момента един от основните претенденти за лидерското място при лейбъристите – кметът на Манчестър – също е под светлината на прожекторите. Политологът обаче напомни, че европейските партньори не са готови да разглеждат такъв сценарий до срещата на върха през следващата година.

Мошелова обясни, че не са ясни сценариите пред британския премиер – дали лейбъристите искат да прокарват различна политическа програма, или искат друг лидер да работи по настоящата програма.

„Във Великобритания за последните 15 години се смениха няколко правителства. Видяхме как консерваторите непрекъснато сменяха министър-председателите. Ако кметът на Манчестър стане депутат, той ще се нуждае от 81 гласа в парламента, за да отправи предизвикателство към Стармър. Ако обаче не стане депутат, тогава слуховете, че консерваторите и лейбъристите са изхабени политически, могат да се окажат верни“, отбеляза тя и добави, че тепърва ще се види до каква степен Стармър има доверие в кабинета и парламентарната група.

Политологът допусна, че ако Найджъл Фараж стане министър-председател, това означава, че досегашният двупартиен модел е приключил. Според анализа на Мошелова „две неща са много важни – едното е, че с отпадане на възможността да се гласува за европейски избори след Брекзит, изчезна отдушникът срещу управляващите“ и сега тази роля играят местните избори.

Ще се отрази ли орязването на бюджетни разходи на стабилността на пътя на Найджъл Фараж към върха на управлението на Острова? Какво означава за имиджа му дарението на стойност пет милиона паунда от криптоактиви за личната му охрана? Остава ли фактор Великобритания в отбранителната индустрия? Може ли при управление на Фараж да видим обрат на външнополитическите позиции на страната?

