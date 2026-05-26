КРИБ: Промените в осигуровките създават несигурност за инвеститорите

Промените в осигурителните прагове и административната тежест създават несигурност за международните компании и поставят България в по-неконкурентна позиция спрямо други пазари. Това коментира д-р Боян Митракиев, изп. директор на КРИБ в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Чуждестранните инвеститори планират бюджетите си дългосрочно, а промените в последния момент подкопават доверието към страната. Според госта това вече се отразява на конкурентоспособността на България, особено в IT и аутсорсинг сектора.

„Ние имаме една изключително вредна практика да се променят както осигуровки, така и осигурителни прагове или след октомври, когато са подадени годишните бюджети, или пролетта, когато те са задействани. Тези заявки трябва да бъдат направени сега, но да влязат в сила другата година“, посочи той. И уточни, че в момента подобна промяна ще обърка годишните бюджетни планове на всяка една международна корпорация, която работи в България.

Според госта мерките на правителството срещу инфлацията отклоняват вниманието от основния проблем - бюджетните дефицити и разходите в публичния сектор. "Регулаторите могат да адресират отделни дисбаланси по веригата между производители и търговци, но не могат да овладеят инфлацията, ако бюджетните дефицити продължат да нарастват. Мерките около „справедливата цена“ имат предимно информативна стойност и не трябва да се превръщат в ориентир за определяне на пазарните цени, защото това би ограничило конкуренцията и инвестициите", посочи той.

От КРИБ настояват за хоризонтално намаляване на разходите във всички бюджетни сектори, като според организацията администрацията се е разраснала прекомерно на фона на демографския спад и дигитализацията. Трябва да има поне 20% съкращение за всички бюджетни сектори, посочи Митракиев.

Според него България се приближава до т.нар. „капан на средните доходи“, при който икономиката достига средно ниво на развитие, но не успява да премине към високотехнологичен и високодоходен модел. Страната има нужда от по-дълбок капиталов пазар, модернизиране на трудовото законодателство и реформи, които да задържат индустриалните и технологичните компании в страната, каза събеседникът.

