Wall Street отваря с ръст на фона на надеждите за споразумение между САЩ и Иран*

Борсовата сесия на Wall Street в сряда започва с ръстове, докато инвеститорите преценяват перспективите за евентуално споразумение за прекратяване на войната на САЩ и Израел в Иран, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се повишава с 0,3%. Широкият пазарен показател S&P 500 нараства с 0,6%, а технологичният измерител Nasdaq Composite - 0,9%.

Акциите на Micron Technology поскъпват с 8% на фона на оптимизма сред анализаторите на Wall Street. По-специално, UBS вижда потенциал за ръст от над 100% за цените на акциите на компанията, позовавайки се на ползите от дългосрочните ѝ споразумения. Миналата седмица книжата ѝ отбелязаха значителен ръст, въпреки че започнаха периода със спадове на фона на по-широка разпродажба при компаниите за чипове памет.

Други производители на чипове за памети, включително Seagate Technology и Western Digital, последваха Micron нагоре, като книжата им поскъпнаха със съответно 2% и 4%.

Въпреки това нови американски военни удари в Иран по-рано помрачиха перспективите за временно споразумение между Техеран и Вашингтон за повторното отваряне на Ормузкия проток. Според Централното командване на САЩ американски сили са ударили площадки за изстрелване на ракети и лодки, опитващи се да поставят мини, след като ирански медии съобщиха за експлозии около пролива.

Държавният секретар Марко Рубио заяви пред журналисти в Индия, че преговорите ще отнемат „още няколко дни“, докато двете страни обсъждат формулировките в първоначален документ.

„Преобладаващото мнение все още е, че през следващите няколко дни между Вашингтон и Техеран ще бъде постигнато някаква деескалация на напрежението, което означава, че истинският въпрос е доколко това вече е калкулирано в цените“, коментира Адам Крисафули от Vital Knowledge.

„Няма съмнение, че фундаменталните фактори поне частично стоят зад пазарния подем“, посочва Адам Паркър, основател на Trivariate Research. „При очакван ръст на печалбите от 23% тази година и 16% през следващата има сериозни аргументи, че въпреки повишените прогнози за печалбите и силния им растеж, съотношението цена/очаквана печалба леко се свива“, добавя той.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,489%, а тази по 30-годишните - до 5,016%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,12% до 99,124 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 3,36% до 99,37 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 3,62% до 93,1 долара за барел.

Златото поскъпва с 0,1 на сто и се търгува на цена от 4527,8 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.