Цената на петрола се колебае след нови американски удари в Иран*

Цената на петрола се колебае във вторник, след като нови американски военни удари в Иран помрачиха перспективите за временно споразумение между Техеран и Вашингтон за повторното отваряне на Ормузкия проток, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 2,58% до 98,62 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) поевтиняват с 4,47% до 92,28 долара за барел.

Според Централното командване на САЩ американски сили са ударили площадки за изстрелване на ракети и лодки, опитващи се да поставят мини, след като ирански медии съобщиха за експлозии около пролива.

Държавният секретар Марко Рубио заяви пред журналисти в Индия, че преговорите ще отнемат „още няколко дни“, докато двете страни обсъждат формулировките в първоначален документ. Цените на суровия петрол рязко се понижиха в началото на седмицата, след като американският президент Доналд Тръмп написа, че разговорите „вървят добре“, като същевременно заплаши с нови атаки, ако те се провалят.

Цените на петрола, които скочиха през март и април, все още са напът да отчетат спад през май, тъй като крехкото временно примирие и усилията за повторно отваряне на Ормузкия проток засенчват признаците за бързо изчерпващи се запаси. Ормузкият проток - ключовият морски път, през който в мирно време преминават една пета от световния петрол и втечнен природен газ - остава практически затворен, подложен на блокади от страна на САЩ и Иран.

САЩ и Иран водят преговори за сделка, според която примирието ще бъде удължено с около два месеца, като Вашингтон ще вдигне блокадата си, а Техеран ще отвори отново Ормузкия проток. Все пак остават спорни точки, като Техеран настоява да може да контролира морския трафик през тесния проход - нещо, което според САЩ, арабските държави и Европа не може да бъде допуснато.

„На този етап е рано да се смята, че ще бъде постигнато мирно споразумение, още по-малко че то ще бъде спазвано“, коментира Сол Кавоник, старши енергиен анализатор в MST Marquee. „И двете страни вече неведнъж са твърдели през последните месеци, че преговорите са успешни или че протокът ще бъде отворен, но това така и не се случи“, добавя той.

Като допълнително усложнение Израел заяви в понеделник, че ще засили ударите срещу подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“ в Ливан. Техеран настоява за прекратяване на военните действия в тази страна като част от всяко споразумение със САЩ.

*Данните са актуални към 8:00 ч. българско време.