Тръмп настоява Саудитска Арабия да признае Израел като част от споразумението с Иран

Американският президент настоява Саудитска Арабия и Катар да се присъединят към Авраамовите споразумения, договорени през първия му мандат

18:27 | 25.05.26 г.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп. Снимка: Bloomberg LP
Президентът на САЩ Доналд Тръмп засили натиска върху Саудитска Арабия и Катар да признаят Израел, като се присъединят към Авраамовите споразумения и заяви, че това би допълнило временното мирно споразумение, по което той преговаря с Иран, предава Bloomberg.

Преговорите с Иран „продължават добре“, заяви Тръмп в Truth Social в понеделник и добави, че „за да се опитаме да решим тази много сложна загадка заедно, би трябвало да е задължително поне тези страни едновременно да се присъединят към Авраамовите споразумения“.

Той също така се е вслушал в Пакистан, Турция, Египет и Йордания. Последните три страни официално признаха Израел, но не са част от Авраамовите споразумения, ключово споразумение от първия мандат на Тръмп, което включваше Обединените арабски емирства и Бахрейн.

„Това трябва да започне с незабавното подписване от Саудитска Арабия и Катар и всички останали трябва да ги последват. Ако те не го направят, не би трябвало да са част от това споразумение, тъй като това би било знак за лоши намерения“, коментира Тръмп, имайки предвид възможното споразумение с Иран.

Изказването му може да е начин да успокои агресивно настроените към Иран политици в САЩ като сенатора от Републиканската партия Линдзи Греъм, който предупреди Тръмп да не прави отстъпки пред иранците.

„Предложението на президента Тръмп, изискващо разширяване на Авраамовите споразумения като част от договорено уреждане на конфликта с Иран, е просто блестящо и ще доведе до най-значимата промяна в Близкия изток от хиляди години“, заяви Греъм в социалната мрежа Х.

Саудитска Арабия и Катар за момента не са отговорили на предложението на Тръмп. Но преди време те заявиха, че ще признаят Израел, само ако страната приеме създаването на палестинска държава.

В дългата си публикация от 550 думи Тръмп каза още, че Иран може да се присъедини към Авраамовите споразумения. Това е малко вероятно, докато теократичият режим на Ислямската република, който призовава за унищожаването на еврейската държава, остава на власт.

„Уау, това би било нещо специално!“, заяви Тръмп, имайки предвид участие на Иран в споразуменията.

