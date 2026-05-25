Предприемач: Българската стартъп екосистема не е достатъчно развита за хардуерни компании

Българската стартъп екосистема все още не е достатъчно развита за хардуерни компании, особено по отношение на достъпа до финансиране и стимули за инвеститори. Това коментира инж. Цветан Илиев, основател на Vinghen, в предаването "Бизнес старт" по Bloomberg TV Bulgaria.

Vinghen започва като проект за електрическо превозно средство за градска мобилност, но впоследствие компанията открива по-силен пазарен потенциал в туристическия сектор. Продуктите на българския стартъп намират приложение при бизнеси за отдаване под наем в планински и туристически райони, а компанията достига до клиенти в страни като Испания, Швеция и Турция. Според Илиев именно тогава поръчките започват да идват по-лесно и бизнесът достига до печалба.

„Открихме една ниша, където беше наистина нашата силна страна и беше ниша, която не е запълнена. Това е туризмът. Намерихме клиенти също в много голяма част от Европа, от Испания до Швеция, Турция. В момента имаме и в България клиенти, които ползват нашите продукти и ги отдават под наем успешно на крайните клиенти“, каза Илиев.

По думите му проблемите започват в момент, в който компанията се подготвя за по-силна година и вече е излязла на печалба. Тогава се прекъсва веригата за доставки на рамките - ключов компонент за производството, което води до невъзможност за изпълнение на поръчки и блокира развитието на бизнеса. Илиев обясни, че първоначално е избрал български производител именно с идеята да намали риска и зависимостта от Азия.

„Ироничното е, че точно това решение се оказа пагубно. Проблемите с други доставчици бяха малки, винаги ги решавахме навреме, но това не успяхме“, подчерта гостът.

Забавянето на доставките е било между осем и девет месеца, което за малка компания означава изпуснат сезон и сериозен финансов удар. Илиев признава, че една от грешките му като управител на Vinghen е липсата на по-детайлен договор с производителя. По думите му стойността на самата поръчка е била малка, но последствията за компанията са били огромни.

Основателят на Vinghen заяви, че едни от най-важните уроци от проекта са свързани с нуждата от силен екип, достатъчен капитал и по-сигурни отношения с доставчиците. В момента Илиев отново работи в автомобилната индустрия, където управлява проекти, но посочи, че продължава да развива идеи, свързани с Vinghen.

