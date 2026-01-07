Регионализацията - ключът към по-силна стартъп екосистема в България

Предприемаческата екосистема в България се нужда от повече капитал, който да подкрепи активната фаза на растеж на стартиращите компании. Освен това страната, регионът и Европа се нуждаят от по-активно сътрудничество и регионализация, с която да се изгради критична маса от компании, с които да се привлекат инвеститори и да се преодолее технологичното изоставане. Тази тема коментираха Теодор Панайотов, съосновател на Ethermind, и Момчил Василев, изпълнителен директор Endeavor в България, в предаването „В развитие“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Гостите изтъкнаха ролята на проведеното през миналата година седмо издание на акслерационна програма Dare2Scale на Endeavor за компании в начална фаза на активното им разрастване. Според тях това е етапът, който е ключов за компаниите в региона, за да имат достъп до достатъчно знание, контакти и инвеститори, които да им помогнат да ускорят началното им развитие.“

В последните години програмата обхваща и Югоизточна Европа и Момчил Василев заяви желанието си Dare2Scale да се превърне в регионален форум, през който да се създават и и развиват критична маса компании, с която да привлекат инвеститори.

След участието си в Dare2Scale екипът на Ethermind е провел срещи с ментори, които подпомагат развитието на компанията във всички ключови аспекти – маркетинг, позициониране, изграждане на канали за продажби и ясно дефиниране на стойността за клиентите.

В момента компанията отваря рунд за финансиране, а инвеститори изразяват готовност да продължат подкрепата си. Ethermind търси водещ инвеститор и води разговори с регионални фондове, като към момента те са по един-два с всеки от тях.

Според гостите едно от основните структурни предизвикателства пред стартъпите в България и региона остава липсата на достатъчно капитал за активната фаза на растеж – рундове между 5 и 15 млн. евро. Освен финансиране са необходими и по-благоприятно законодателство и по-предвидима бизнес среда.

Панайотов потвърди, че вакуум в средната фаза на финансиране съществува, но към момента Ethermind не е засегната от този проблем. Той акцентира и върху нуждата от промяна в нагласите и начина на мислене, особено сред младите хора.

Според Василев България, регионът и Европа изостават в глобалната иновационна надпревара, но това трябва да бъде стимул, а не пречка. Той посочи като ключово постижение добре функциониращата предприемаческа екосистема и наличието на архитектура, която позволява системно възпроизвеждане на успехи.

