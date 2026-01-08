Операцията на САЩ във Венецуела нервира Китай, но не спира достъпа до евтин петрол

Действията на САЩ във Венецуела нервират Китай, пише Ройтерс, цитирайки официални заявления от Пекин. След споразумението за доставка на между 30 млн. и 50 млн. барела петрол на стойност 2 млрд. долара и искането за прекъсването на контактите с Русия, Иран и Китай, китайските власти осъдиха САЩ като "насилник".

Китай, Русия и близките съюзници на Венецуела в Южна Америка осъдиха действията на САЩ, но и съюзниците на Вашингтон трудно приемат операцията, при която от страната беше изведен действащия президент, макар че наблюдатели определиха президентските избори през 2024 година като нелегитимни и САЩ не признават резултатите.

Пекин коментира, че Вашингтон се изживява като "световен полицай" и заяви, че суверенитетът и сигурността на всички страни трябва да бъдат защитени от международното право, допълва ВВС. Според британската медия това изявление подсказва, че Китай внимателно ще анализира ситуацията в Южна Америка - Венецуела е не само източник на евтин петрол, но и близък съюзник, за който Пекин е похарчил милиарди, за да си осигури сфера на влияние.

Достъпът до венецуелски петрол остава за още 75 дни

Според коментари една от задачите, поставени от Тръмп при блокадата на Венецуела, е ограничаването на достъпа до евтин петрол за Китай. Анализите на търговската компания Kpler обаче показват, че Китай могат да го купуват поне още 75 дни. Става въпрос за намиращите се в открито море танкери, които напуснаха Венецуела в дните преди блокадата. Според изчисленията в корабите, насочили се към Азия, има поне 12 млн. барела петрол и горива.

Досега основен купувач на венецуелския петрол бяха китайските независими рафинерии - през 2025 година в Китай са влизали по средно 389 хил. барела дневно, или повече от 80% от износа на Венецуела.

Според анализатори дори и след 75 дни Китай няма да остане без евтин петрол и ще може да замени доставките от Венецуела с тежък петрол от Русия или Иран, които са също под санкции и с редуцирани цени. Конкуренти сред несанкционираните доставчици пък са Канада, Ирак, Бразилия и Колумбия. Канадският петрол в момента се търгува с отстъпка между 4 и 5 долара спрямо доставките на сорта "Брент" за април. Цената на канадския сорт намалява на пазара заради прогнозите за ограничено търсене при основния купувач САЩ, който ще задоволи нуждите си от тежък петрол от Венецуела.

Ще постъпи ли Си като Тръмп?

За много анализатори най-големият въпрос сега е дали китайският президент Си Дзинпин ще постъпи по същия начин като Доналд Тръмп, но в Тайван. Според коментари пред ВВС в Пекин не виждат сходства в казусите, защото смятат Тайван за вътрешен проблем, а не акт, за който ще отговарят пред международното право.

Нещо повече - за китайските власти операция в Тайван в момента ще бъде на неприемливо висока цена. Операцията във Венецуела всъщност дразни Китай, защото разклаща позициите, които внимателно и търпеливо гради в Глобалния юг, допълва Дейвид Сакс от Света по международни отношения, цитиран от ВВС.